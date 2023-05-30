Навіщо Білорусі на кордоні з Україною "зуби дракона"

Відстань від Гомеля - другого за величиною міста Білорусі - до кордону з Україною становить трохи більше 40 кілометрів. Хоча після початку повномасштабного російського вторгнення всі прикордонні переходи на білорусько-українському кордоні закриті, на прилеглій території продовжують з'являтися нові споруди, про призначення яких неважко здогадатися.

"Зуби дракона" вздовж траси

Про те, що неподалік Гомеля встановлюють протитанкові огорожі, стало відомо в середині травня. Йдеться про лінію з блоків, зроблених у вигляді пірамід і прозваних "зубами дракона". Ці укріплення із залізобетону повинні перешкодити руху танків та іншої армійської техніки. Зокрема, "зуби дракона" активно використовуються на російській території поблизу кордону з Україною та на окупованих військами РФ українських територіях.

Тепер аналогічні споруди з'явилися і в Білорусі, причому місцева влада ситуацію щодо цього ніяк не коментує. За словами мешканця Гомеля Андрія, протитанкові укріплення розмістили приблизно за два десятки кілометрів від кордону з Україною. "Ці пірамідки добре видно з автомобільної дороги, яка веде у бік українського Чернігова, - розповідає Андрій. - Таке враження, що їх демонстративно розставили саме тут, щоб вони привертали увагу".

Але місцеві жителі, продовжує гомельчанин, побоюються зупинятися біля цих укріплень та фотографувати їх: "У Білорусі вже стільки випадків було, коли людей затримували за зйомки військової техніки, що вкотре подумаєш, чи треба ризикувати". За непідтвердженою інформацією, деякі елементи "зубів дракона" робляться на підприємствах Гомеля. Раніше їх вивозили до Росії, а тепер використовують і вдома.

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Блокпости у місті та військові збори

Як зазначають жителі Гомеля, у самому місті в останні дні також трапляється багато незвичайного. Повсюдно встановлюються блокпости, з'явилося багато військової техніки та людей у формі. За версією міської влади, це відбувається в рамках навчань щодо організації територіальної оборони, які триватимуть до початку червня.

Білоруські прикордонники на кордоні з Україною (фото з архіву) Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko

Голова Гомельського міськвиконкому Володимир Привалов повідомив у своєму Telegram-каналі, що поява КПП передбачена сценарієм командно-штабних навчань, у яких на завершальному етапі візьмуть участь і військовозобов'язані разом із підрозділами, які відповідають за територіальну оборону.

Крім того, 26 травня до Гомеля з'їхалися керівники всіх регіонів Білорусі. Для них організували спеціальний збір, аби підвищити рівень знань про сучасні збройні конфлікти. Як заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, Гомельська область невипадково обрана місцем збору цього року. За його словами, війна призвела до того, що "прямо біля наших кордонів, поблизу нас гинуть мирні люди, наші брати з одного й іншого боку".

Кордон між РФ та Білоруссю теж беруть під контроль

Хоча місцева влада заспокоює мешканців Гомеля, що навчання нібито мають плановий характер і ситуація в прикордонні повністю контрольована, цьому вірять не всі. "Ми ж чуємо і читаємо, що робиться не тільки в Україні, а й у Росії, з якою теж межуємо, - каже гомельчанка Ангеліна. - От були події у Бєлгородській області, а до цього у Брянській - це наші сусіди. Там же не просто так поїзди з рейок зійшли, якими гомельські машиністи керували".

Ще один мешканець Гомеля Сергій звертає увагу на те, що тепер під особливий контроль взято навіть сільські дороги, які ведуть до білорусько-російського кордону. За його словами, ці дороги популярні у "човників", які займаються прикордонним бізнесом та використовують не завжди законні методи. "Ще можна було б зрозуміти, якби боротьба велася з фурами, з тими ж нелегальними перевезеннями. Так, вони спеціально з'їжджають з траси, щоб залишитися непоміченими, - зазначає Сергій. - Але все більше схоже на те, що влада почала усвідомлювати, які проблеми несе відкритий кордон із Росією під час війни".

За спостереженнями Сергія, загалом поїздки з метою шопінгу до Росії тепер попитом не користуються. Гомельчанин із ностальгією згадує часи, коли за товаром їздив до Чернігова та інших українських міст: "Це було і ближче, і товар різноманітний, і за цінами набагато вигідніше".

Білоруський блокпост на кордоні Білорусі з Україною Фото: Ales Petrowitsch/DW

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Агросадиби та походи в ліс опинилися під забороною

Тим часом білоруська влада продовжує вживати заходів, які мають, на їхню думку, зробити ситуацію на кордоні з Україною безпечною. Якщо поява нових прикордонних застав у зв'язку з цим особливих запитань не викликає, то заборона створювати агросадиби в деяких селах Гомельської області багатьма сприймається з подивом. Однак таке рішення було ухвалено і з 1 липня 2023 року торкнеться населених пунктів, розташованих у прикордонні.

Жителька Гомеля Олена (ім'я змінене) розповідає, що теж володіє агросадибою і вважає дії влади передбачуваними: "Не говоритиму, де знаходиться мій будинок, щоб не було неприємностей, але це досить далеко від кордону. Проте стали часто приїжджати і дільничний, та інші силовики, щоб дізнатися, хто відпочиває у садибі. Іноді просто прямим текстом кажуть: повідомляйте про своїх гостей у міліцію. Знаю, що з цим стикаються й інші колеги”.

Від сільських жителів також вимагають інформувати про підозрілих та незнайомих людей у селах. "Нам розповідають, що можуть прийти диверсанти через кордон, і люди налякані цим, - повідомив чоловік, який назвався Михайлом. - А ще знову заборонили ходити в ліс по всій Гомельській області, тепер це засмучує найбільше. Гриби та ягоди годують нас весь рік і дають заробити хоч трохи - без них буде тяжко".

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