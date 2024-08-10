Білий дім з'ясовує, яка стратегія України в Курській області

За словами Джона Кірбі, Білий дім підтримує зв'язок з українськими колегами та працює над тим, щоб краще зрозуміти їхні цілі та стратегію в Курській області Росії.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі каже, що американська влада продовжує спілкування з колегами з України, щоб зрозуміти, які цілі має операція в Курській області РФ.

"Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції. Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія", - цитує його в суботу, 10 серпня, "Голос Америки ".

На прохання охарактеризувати ситуацію в Курській області, Кірбі відповів: "Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими колегами, і я б утримався від опису того, що там відбувається на полі бою, допоки ці розмови не завершаться, і поки ми не відчуємо, що маємо краще уявлення про те, що саме вони роблять".

При цьому представник Білого дому додав, що наразі українці не порушують обмежень США на удари американською зброєю вглиб російської території. "Вони використовують її в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут - допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна", - сказав Кірбі.

Пентагон: події на Курщині відповідають політиці США

Напередодні в американському міністерстві оборони (Пентагон) заявили, що Україна має право захищати себе, а події в Курській області РФ відповідають політиці США.

"Українці вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які походять з регіону, де вони можуть діяти нашою зброєю в межах політики США. Щодо фактичної операції, яка триває в Курській області, слід адресувати це питання українцям. Ми отримуємо більше інформації, але насправді вони самі мають розповідати про свої операції", - сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона додала, що США, як і раніше, не підтримують далекобійні удари по території Росії. "Ми говорили про це від початку. Я не буду малювати карту з кружечками, де вони можуть і не можуть завдавати ударів, але ми дуже чітко про це говорили з українцями", - наголосила вона.

За даними американського видання The Washington Post, Україна запросила в США дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS для оборони зайнятих районів Курської області РФ - щоб застосовувати їх по військових аеродромах, на яких базуються російські літаки, що бомбардують позиції українських військових.