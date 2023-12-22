WSJ: Пригожина ліквідував Патрушев - "права рука" Путіна

Вбивство ватажка російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина готувалося два місяці, а за його організацією стоїть колишній директор Федеральної служби безпеки (ФСБ), нинішній секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев - "старий союзник і права рука" президента Росії Володимира Путіна, пише в п'ятницю, 22 грудня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ ) з посиланням на представників західних спецслужб, колишніх американських і російських розвідників, а також ексчиновників Кремля.

Як ідеться в матеріалі, Патрушев з літа 2022 року попереджав Путіна, що його залежність від ПВК "Вагнер" у війні проти України дає Пригожину занадто великий політичний і військовий вплив, який дедалі більше загрожує Кремлю. Втім тоді застереження Патрушева нібито не взяли до уваги.

За даними видання, ситуація змінилась після після того, як Пригожин зателефонував Путіну та "в грубій формі поскаржився на брак припасів" і великі втрати серед найманців. "Дзвінок стався в жовтні, коли в офісі були й інші співробітники, зокрема Патрушев, який чув, як колишній кухар лаяв президента. Польовий командир став небезпечним і не поважав авторитет Кремля", - пише WSJ.

Як вказує видання, до грудня стало очевидно, що Путін почав ігнорувати Пригожина, а на початку червня 2023 року Кремль оголосив плани "ліквідувати "Вагнер" як бойову силу в Україні", наказавши бійцям ПВК зареєструватися в міністерстві оборони РФ. 23 червня Пригожин організував збройний заколот за участі 25 тисяч бойовиків: захопивши штаб Південного військового округу РФ у Ростові вони з танками пішли на Москву.

Патрушев розв'язав ситуацію з заколотом Пригожина

За даними WSJ, ключову роль у розв'язанні ситуації тоді відіграв саме Патрушев, поки Путін перебував на віллі далеко за Москвою.

"Патрушев взяв на себе керівництво, організувавши шквал телефонних дзвінків, щоб переконати Пригожина відступити", - йдеться в публікації. Після того, як п'ять дзвінків з Кремля Пригожин проігнорував, Патрушев нібито почав шукати посередників. За даними видання, лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовив йому, тоді як правитель Білорусі Олександр Лукашенко погодився допомогти. Зрештою він передав Пригожину пропозицію Патрушева розвернути війська та відступити до Білорусі, яку той прийняв.

Після заколоту Кремль дозволив Пригожину продовжувати "працювати" в Санкт-Петербурзі і по всій Росії, як і в Африці, де присутня ПВК, але "пильно стежив за ним". Як пише видання, план полягав у тому, щоб "змусити мерця ходити, поки продовжується з'ясовування того, що сталося", та пошуків спільників Пригожина.

Під крило літака Пригожина підклали бомбу

За даними WSJ, на початку серпня Патрушев віддав наказ помічникові приступити до підготовки операції з ліквідації Пригожина, і, як стверджують в розмовах з журналістами видання західні спецслужби, коли Путіну показали плани - він не заперечував.

Наприкінці серпня під час перевірки літака Пригожина Embraer Legacy 600 у московському аеропорту під крило заклали невеликий вибуховий пристрій, стверджується в статті. За пів години після зльоту бомба здетонувала і літак "по спіралі впав на землю". Всі 10 людей на борту загинули, включно з Пригожиним.

У Кремлі причетність до загибелі Пригожина заперечують. Під час підготовки статті Патрушев і російські посадовці не відповіли на запити WSJ. Після публікацій речник Кремля Дмитро Пєсков назвав матеріал "бульварним чтивом".

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