Зеленський: РФ регулярно била по Україні з території Курщини

З початку літа російська армія завдала з території Курської області 2 тисячі ударів по Сумщині. "Кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Росія з початку літа завдала з території Курської області дві тисячі ударів по українській Сумській області, повідомив у вечірньому відеозверненні в неділю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський.

"Тільки від початку цього літа й тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2000 ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо й кожен ракетний удар. І кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь", - сказав він.

Прямо повідомлення про наступ Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області Зеленський не коментував.

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Зеленський: Треба зняття партнерами обмежень на далекобійні удари вглиб РФ

У своєму зверненні президент зазначив, що минулої ночі українські військові збили понад 50 російських ударних дронів. Крім цього, Зеленський повідомив, що під час нічної атаки РФ застосувала чотири балістичні ракети, які запустила з Воронезької області. "Ми фіксуємо всі місця, з яких російська армія завдає ударів - також Бєлгородська область, Курська, інші райони", - сказав він.

Зеленський додав, під час нічної атаки одна з північнокорейських ракет убила на Київщині двох людей - батька з сином. "Наші експерти чітко встановили, яка це ракета, і точно знаємо, з якого району на російській території відбувся запуск. Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити: відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет із Росії, відповідним знищенням російської військової логістики", - заявив президент.

За його словами, він і далі говоритиме з партнерами про зняття обмежень на далекобійні удари вглиб території РФ їхньою зброєю.

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