Нічна ракетна атака: на Київщині є загиблі і поранені

Внаслідок падіння уламків ракети у Броварському районі Київщини двоє загиблих і троє тяжких поранених. ПС ЗСУ протягом ночі фіксували кілька груп ударних безпілотників над низвою областей України.

На Київщині внаслідок ракетної атаки Росії у ніч проти неділі, 11 серпня, загинули чоловік і дитина.

"Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовані, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими", - повідомила Державна служаба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Ракетний удар по Золочеву і обстріли Нікопольщини

Війська Росії вночі вдарили ракетою по Золочеву Богодухівського району, поцілили у Будинок дитячої та юнацької творчості, повідомив в Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Ворог ракетою влучив по Будинку дитячої та юнацької творчості. Відбулося загоряння даху двохповерхової адміністративної будівлі", - зазначив він. Даних про постраждалих немає.

Протягом усієї ночі війська Росії обстрілювали Нікопольський район із артилерії та дронів-камікадзе, є руйнування, повідомив у Telegram керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері, протягом ночі і на ранок від російських атак потерпала Нікопольщина. Район зазнав ударів артилерією і дронами-камікадзе. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам", - зазначив він.

З Краматорська Донецької області надходить інформація про постраждалих та руйнування внаслідок нічної атаки, однак станом на час публікації повідомлення деталей немає. Влада Запоріжжя повідомляє про двох загиблих через російські атаки протягом доби, що минула.

Нічна атака по Україні, повітряна тривога триває

Про застосування швидкісних цілей, які рухалися у бік Кременчука та Києва, Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) провідомляли пізно ввечері 10 серпня. Згодом і до ранку 11 серпня кілька груп ударних безпілотників фіксували над низкою областей України - Сумщиною, Дніпропетровщиною, Миколаївщиною

Під ранок ПС ЗСУ фіксували російські ударні безпілотники на межі Кіровоградської та Полтавської областей - ті рухалися у західному напрямку. Також групу ударних дронів, які рухалися північно-західним курсом, перехоплювали на Черкащині. А вранці 11 серпня Повітряні сили повідомили, що кілька груп ударних безпілотників зафіксовані на Київщині та Черкащині.

Повітряна тривога триває у східних, центральних та північних областях України.