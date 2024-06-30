Зеленський: Потрібен дозвіл США бити ATACMS по аеродромах РФ

Системи ППО, зокрема і Patriot, не можуть боротися проти російських КАБів, тисячі яких щомісяця руйнують українські міста. Але могли б допомогти "Атакамси", наголосив президент України Володимир Зеленський.

Україна потребує дозволу союзників використовувати їхню далекобійну зброю для ударів вглиб території Росії, щоб боротися з керованими авіаційними бомбами (КАБ), заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню The Philadelphia Inquirer, яке оприлюднив Офіс президента в неділю, 30 червня.

Зеленський нагадав, що російські війська б'ють тисячами КАБів щомісячно. "Харкову дуже скадно, але також на Донбасі - Покровськ, Торецьк", - зазначив він.

Президент пояснив, що боротися з КАБами засобами протиповітряної оборони (ППО) з огляду на вартість ракет до них і їхню кількість - неможливо. "Ракета до Patriot коштує близько трьох мільйонів доларів. Але питання не в грошах, їх просто стільки не виробляють. Інші системи ППО теж не можуть боротися проти КАБа. На короткій дистанції ви виграватимете, а потім росіяни вас переграють. Ви віддасте всі ваші ракети, а вони потім битимуть по містах, енергетиці", - сказав він.

За його словами, сьогодні могли б допомогти американські далекобійні балістичні ракети ATACMS. "Поки КАБи не летять на велику дистанцію, значить ми можемо бити по аеродромах (де розміщені літаки, які їх запускають. - Ред.). Але вже є аеродроми, які знаходяться на більшій відстані, де вони використовують ракети на більші відстані. Тобто дати можливість використовувати ATACMS вглиб РФ треба сьогодні", - сказав він.

За його словами, рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні бити американською зброєю по скупченню російської техніки на кордоні або на російській території вздовж кордону - позитивне, але не вирішує проблему знищення українських міст і сіл. "Це вирішує тактичні моменти, але це не стратегічна зброя", - зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що нині Україна завдає ударів углиб РФ власними дронами, але їхні можливості обмеженіші у порівнянні з ракетами - у швидкості руху та потужності удару. При цьому Зеленський дорікнув, що західні партнери знають, де Росія виробляє "шахеди", але висновків не роблять і дозволяють РФ продовжувати це робити. "Так само ракети. В кожній ракеті, яка б'є по цивільних людях в Україні, є частини від партнерів. Багато різних країн", - зазначив президент.

Зеленський про Україну в НАТО: США бояться дратувати Путіна

Зеленський також наголосив, що Україна просить зброю для захисту, тому що у партнерів нині немає єдності щодо її запрошення в Північноатлантичний альянс (НАТО).

"Білий дім не готовий нам дати запрошення. Вони про це говорять відкрито. І це говорить президент Джо Байден. А Дональд Трамп говорить, що і війна могла б не початись, якби не НАТО. Тобто ми чуємо думки обох партій США. Це говорить про те, що всі не бачать Україну сьогодні в НАТО. На жаль. Я вважаю, що це політика "крок вперед, два назад". Я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережні кроки", - заявив президент.

"Якщо США бояться дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів - США - дати нам максимально все те, що допоможе захиститися", - додав Зеленський.