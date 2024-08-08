Українська армія вміє дивувати - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на тлі військових дій у Курській області заявив, що "українська армія вміє дивувати".

Українська армія здатна дивувати та досягати результатів, заявив у четвер, 8 серпня, президент України Володимир Зеленський під час презентації застосунку "Армія+".

"Усі бачать, що українська армія вміє дивувати, і вміє досягати результатів. Це демонструє поле бою, де наші воїни не тільки вистояли проти переважаючої сили окупантів, а й знищують їх так, як це необхідно для захисту України - нашої держави і незалежності", - заявив Зеленський.

Також він додав, що "українська армія завжди досягає успіху, коли вміє відкинути застаріле, діяти нестандартно та абсолютно чітко виконувати те, що було задумано заради наших українських результатів".

Читайте також: ISW: Українці просунулись на 10 км в Курську область Росії

Таким чином, Зеленський, вірогідно, непрямо прокоментував наступ Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області, про який ще 6 серпня заявило міністерство оборони РФ. Офіційно Україна за три дні не коментувала події у прикордонні з РФ.

Застосунок "Армія+"

За словами Зеленського, метою нового застосунку є звільнення армії від паперової роботи, "щоб командири та солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів".

Новий застосунок надасть змогу подавати електронні рапорти, а згодом функціонал буде розширено, додав президент.