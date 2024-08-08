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Українська армія вміє дивувати - Зеленський

Дмитро Шварц
8 серпня 2024 р.

Президент Володимир Зеленський на тлі військових дій у Курській області заявив, що "українська армія вміє дивувати".

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Президент України Володимир Зеленський
Зеленський та інші офіційні особи України прямо не коментують події в Курській областіФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Українська армія здатна дивувати та досягати результатів, заявив у четвер, 8 серпня, президент України Володимир Зеленський під час презентації застосунку "Армія+". 

"Усі бачать, що українська армія вміє дивувати, і вміє досягати результатів. Це демонструє поле бою, де наші воїни не тільки вистояли проти переважаючої сили окупантів, а й знищують їх так, як це необхідно для захисту України - нашої держави і незалежності", - заявив Зеленський.

Також він додав, що "українська армія завжди досягає успіху, коли вміє відкинути застаріле, діяти нестандартно та абсолютно чітко виконувати те, що було задумано заради наших українських результатів".

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Таким чином, Зеленський, вірогідно, непрямо прокоментував наступ Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області, про який ще 6 серпня заявило міністерство оборони РФ. Офіційно Україна за три дні не коментувала події у прикордонні з РФ.

Застосунок "Армія+"

За словами Зеленського, метою нового застосунку є звільнення армії від паперової роботи, "щоб командири та солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів".

Новий застосунок надасть змогу подавати електронні рапорти, а згодом функціонал буде розширено, додав президент.

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