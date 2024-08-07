6 тисяч людей евакуюють з Сумщини на межі з Курською областю

У Сумській області другу добу майже не припиняється повітряна тривога. В ОВА кажуть, що допомагають ЗСУ виконувати бойові задачі, поставлені командуванням. З області вирішили евакуювати жителів 23 населених пунктів.

У середу, 7 серпня, в Сумській області впровадили обов'язкову евакуацію населення з 23 населених пунктів у п'ятьох громадах. Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", йдеться про близько шести тисяч людей, серед яких 425 дітей.

Евакуюватимуть жителів громад Сумського району, які "потрапляють в зону вогневого ураження": Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської, уточнили в Сумській обласній військовій адміністрації.

"Вже практично другу добу не знімається повітряна тривога. (...) Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області - це робота нашої ППО. Такого прикриття ми ще не бачили на Сумщині", - сказав Артюх.

Артюх: Сумська ОВА допомагає ЗСУ виконувати бойові задачі

Рішення щодо евакуації ухвалили на засіданні Ради оборони області, на якому розглядалась оперативна ситуація в регіоні. "Військове командування наголосило, що обстановка - під контролем Збройних сил України. ЗСУ всім забезпечені для виконання відповідних задач, поставлених верховним головнокомандувачем і командувачем ЗСУ. Громади та обласна військова адміністрація надають всебічну допомогу для виконання бойових задач", - сказав Артюх.

На запитання про те, з чим пов'язана активність російських військ протягом останніх двох днів, голова ОВА відповів: "Ми знаємо, на території яких районів і громад вони діють. Підрозділи ЗСУ дають відсіч і ведуть активні бойові дії, щоб ворог зазнав найбільших втрат".

Про закиди з РФ щодо наступу ЗСУ на російську Курську область з території Сумської Артюха не питали і сам він про це не згадував.

У Росії заявляють про наступ ЗСУ на Курщину

6 серпня міністерство оборони Росії заявило, що ЗСУ за підтримки танків, бронетехніки, артилерії, бойової авіації та ударних дронів нібито здійснили спробу прориву в Курську область. Зранку 7 серпня в міноборони РФ заявили, що бойові дії в прикордонні Курщини тривали всю ніч і досі не припиняються.

За даними місцевої влади, бої тривають в Суджанському та Коренівському районах, що межують з Сумською областю України. Російські мілітаристські Telegram-канали пишуть, що ЗСУ нібито закріпилися в низці сіл Курщини та намагаються просуватися далі.

Президент РФ Володимир Путін під час наради з членам уряду 7 серпня назвав події у прикордонні "масштабною провокацією" та заявив, що проведе зустріч з силовиками щодо цього.

Українська влада офіційно не коментує інформацію про події на Курщині. У вечірньому зведенні генштабу Збройних сил України за середу, 7 серпня, вказується, що за поточну добу зросла активність російської авіації біля прикордонних районів Сумської області. Серед іншого, війська РФ скинули близько тридцяти керованих авіабомб на населені пункти, зокрема і тих громад, в яких була оголошена евакуація. Також прикордонні населені пункти на півночі України й далі потерпають від обстрілів з території РФ, вказали у генштабі.