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В МО РФ заявили про спробу ЗСУ наступати у Курській області

Дмитро Шварц
6 серпня 2024 р.

В міноборони РФ стверджують, що українські сили нібито вдалися до спроб прорватися на територію Росії в Курській області.

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Село у Курській області (архівне фото)
Пошкоджений будинок у селі у Курській області (архівне фото)Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

Міністерство оборони Російської Федерації у вівторок, 6 серпня, заявило, що українські сили нібито вдалися до спроби прорватися на територію Курської області РФ. Зокрема, російське військове відомство стверджує, що зранку нібито близько 300 військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) за підтримки 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону Росії в районах населених пунктів Ніколаєве-Дар'їне та Олешня Курської області, що розташовані поблизу кордону.

Спочатку у міноборони РФ заявили, що російські сили "відбивають атаки і завдають вогневого ураження противнику в районі державного кордону і резервам на території Сумської області". Згодом там заявили, що для ударів задіяна артилерія, бойова авіація та ударні дрони.

Зазначимо, що вранці 6 серпня влада Курської області теж стверджувала про нібито спробу прориву військових з території України.

Україна наразі цю інформацію офіційно не коментувала. У вечірньому зведенні генштабу ЗСУ також не згадуються подібні зіткнення, лише наголошується, що від обстрілів військ РФ потерпають прикордонні населені пункти Сумської, що межує з Курською, та Чернігівської областей. 

У Сумській обласній військовій адміністрації, своєю чергою, повідомили, що 6 серпня Сили оборони України знищили у небі над Сумщиною російський гелікоптер, балістичну ракету та два ударні дрони.

Нагадаємо, спроби прориву на територію Курської та Бєлгородської областей РФ з території України розпочалися навесні 2023 року. Відповідальність за них беруть на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК), легіон "Свобода Росії", а також "Сибірський батальйон", які заявляють про боротьбу за вільну від режиму Володимира Путіна Росію.

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