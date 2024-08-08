ISW: Українці просунулись на 10 км в Курську область Росії

Українські сили просунулись на 10 кілометрів у Курську область Росії в рамках механізованих наступальних операцій на російській території 7 серпня, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). "Цей прорив став значущим етапом у конфлікті, підкресливши здатність українських військових досягати успіхів навіть на території ворога", - йдеться у звіті опублікованому у середу, 7 серпня.

Кадри геолокації, опубліковані 6 та 7 серпня, свідчать, що українська бронетехніка просунулася до позицій уздовж траси 38К-030, приблизно за 10 кілометрів від міжнародно визнаного кордону. Поточний підтверджений масштаб і розташування українських просувань у Курській області свідчать про те, що українські сили прорвали принаймні дві російські оборонні лінії та укріплений пункт, зазначають аналітики.

Українські сили захопили 45 квадратних кілометрів території

Російське інсайдерське джерело, яке цитують аналітики Інституту, стверджує, що українські сили зайняли 45 квадратних кілометрів території в Курській області від початку операції 6 серпня. Інші російські джерела повідомляють, що українські сили захопили загалом 11 населених пунктів, включно Ніколаєво-Дар'їно (1,5 кілометра на північ від кордону з Сумською областю), Дар'їно (три кілометри на північ від кордону з Сумською областю) і Свердликово (на схід від району Ніколаєво-Дар'їно-Дар'їно) та діють у межах Любимівки (вісім кілометрів на північ від кордону з Сумською областю). Російські джерела вказують, що українські сили намагаються просунутися вздовж траси 38К-030 Суджа-Кореново, а відомий кремлівський блогер заявив, що до 18:00 за місцевим часом 7 серпня українські сили просунулися як на північний захід, так і на південний схід уздовж траси і зараз ведуть бої на околицях Кореново (у північно-західному напрямку) та Суджі (у південно-східному напрямку).

У ISW стверджують, що українські сили боролися за контроль над контрольно-пропускним пунктом Суджа та газорозподільною станцією Суджа (на південний захід від Суджі вздовж траси 38К-004, за 500 метрів від кордону Сумської та Курської областей). Геолоковані знімки, опубліковані 7 серпня, показують, що українські сили захопили понад 40 російських військовополонених на контрольно-пропускному пункті Суджа, а "Радіо Свобода" оприлюднило супутникові знімки, які показують значні пошкодження будівель на контрольно-пропускному пункті Суджа.

Батальйон "Ахмат" у Суджі

Український військовий оглядач Костянтин Машовець, якого цитують у звіті, повідомив 7 серпня, що невизначений підрозділ 71-го мотострілецького полку з Чечні (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) був направлений безпосередньо до Суджанського району. Це узгоджується з деякими повідомленнями з українських та російських джерел, що кадри з соціальних мереж показують підрозділи чеченського батальйону "Ахмат" у районі Суджі вже понад тиждень. Повідомляється, що чеченські підрозділи зазнали дуже великих втрат у результаті українських атак у Кореновському районі 7 серпня.

У Кремлі реагують суперечливо

Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області поки що залишається суперечливою, зазначають аналітики ISW. Російські чиновники намагаються збалансувати подання цього випадку як значну українську ескалацію, водночас уникаючи перебільшення його потенційних наслідків, щоб не викликати внутрішнє невдоволення. Деякі російські військові блогери різко критикували російське військове командування за те, що воно не виявило підготовку до українських наступальних операцій у Курську область або не запобігло їм.

Медвєдєв прокоментував український наступ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав просування ЗСУ на Курщині "тимчасовим інформаційним перетворенням зради в перемогу". В своєму Telegram у четвер, 8 серпня, він закликав на тлі останніх подій іти "далі територією України, яка поки існує…до Києва і далі". За його словами, про це тепер можна говорити відкрито.