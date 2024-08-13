Україна не збирається захоплювати території Росії - МЗС

Російські війська постійно обстрілюють Україну з Курcької області РФ, тож ЗСУ там забезпечують захист життя українців, кажуть в МЗС. Речник міністерства запевнив, що Україна не збирається захоплювати території Росії.

Дії Збройних сил України в прикордонних областях Росії, зокрема в Курській, не мають на меті захоплення території РФ, запевнив на брифінгу у вівторок, 13 серпня, речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий.

"На відміну від Росії, Україні чуже не потрібне. Україна не зацікавлена в тому, щоб забрати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей", - зазначив він.

Тихий зауважив, що російські війська завдали з Курської області від початку літа лише по Сумщині більше двох тисяч ударів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), артилерії, дронів, керованих авіабомб і ракет.

Він додав, що наразі Україна не має достатньо можливостей завдавати далекобійних ударів по території РФ. "Тому є потреба за допомогою Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають ударів по Україні або прикривають терор проти українців. Ми досягаємо відповідних цілей у Курській області. Будемо продовжувати це робити так, як необхідно для безпеки та захисту України", - зазначив речник МЗС.

Росія може влаштувати провокації для дискредитації ЗСУ - Тихий

Він також запевнив, що ЗСУ, як "цивілізована європейська військова сила" повністю дотримуються законів і звичаїв ведення війни та міжнародного гуманітарного права. "Ціллю Сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти. Мета цієї операції - це збереження життів наших людей і захист території України від російських ударів", - зазначив речник.

Водночас він не виключив, що Росія може влаштувати провокації та спробувати сфабрикувати порушення міжнародного права ЗСУ, в тому числі з можливим переодяганням в українську форму російських військових.

"Ми активно застерігаємо наших партнерів бути готовими до такого розвитку подій, якщо такі спроби з боку Росії будуть, зберігати пильність і не піддаватися на ці пастки російської пропаганди", - наголосив Тихий.

МЗС: Рейди триватимуть, поки РФ не погодиться на справедливий мир

Він додав, що рейди Сил оборони України на територію Росії триватимуть допоки Росія не погодиться "на відновлення справедливого миру, зокрема на основі "формули миру", яка до цього миру веде".

"А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді, яких Україна потребує. І це абсолютно легітимні дії України, зокрема, в рамках реалізації права на самозахист згідно зі статутом ООН", - зауважив речник.

Україна домагається дозволу на удари вглиб РФ

Окремо Тихий зазначив, що якби Україна отримала дозвіл партнерів завдавати ударів по легітимних військових цілях вглибині території РФ, "меншою була би потреба використовувати Сили оборони України за межами кордонів України в прилеглих районах, в тому числі Курської області".

Серед таких цілей він назвав, зокрема, російські військові аеродроми та контингенти на їхній території - "там, де вони загрожують Україні".

За його словами, як президент Володимир Зеленський, так і українські дипломати постійно ведуть роботу з партнерами, щоб отримати дозвіл на такі удари.

МЗС: Білорусь відома заявами, на які не варто реагувати

Коментуючи закиди з боку білоруського правителя Олександра Лукашенка щодо нібито порушення українськими дронами повітряного простору Білорусі, Тихий зазначив, що "білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати".

"Створення уявних загроз з боку України, яким інтенсивним воно не було би, не робить ці загрози більш реальними. Тому ми закликаємо не нагнітати антиукраїнські настрої та не створювати враження якихось загроз, яких немає", - наголосив він.

Речник додав, що Україна вивчила заяви Лукашенка та продовжить "слідкувати і реагувати" на подальші коментарі Мінська.