Зеленський: Путін почав і закінчить правління "Курськом"

"Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати", - заявив президент України Володимир Зеленський про наступ ЗСУ на Курську область РФ.

Президент України Володимир Зеленський присвятив у понеділок, 12 серпня, своє щоденне вечірнє відеозвернення переважно наступальній воєнній операції в Курській області Росії.

За його словами, Україна контролює на Курщині ті райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області. "Тому наші операції - це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових", - сказав він і подякував підрозділам, які "поповнюють обмінний фонд".

"24 роки тому була катастрофа "Курська" (російського підводного човна. - Ред.) - символічний початок правління Путіна. Зараз видно, що є фіналом для нього - теж Курськ - катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо", - заявив Зеленський.

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Зеленський: Росію потрібно примушувати до миру

За його словами, "Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати".

Президент доручив міністерствам оборони та закордонних справ працювати над отриманням дозволів партнерів на застосування далекобійної зброї для ударів вглиб території Росії. "Це те, що може значно наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів - російські військові аеродроми, російську логістику. Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести", - сказав він.

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Наступальна воєнна операція України на території РФ

За повідомленнями російської влади, українські війська почали наступ на прикордонну Курську область РФ 6 серпня, бої точаться в трьох районах - Коренівському, Суджанському та Бєловському. 12 серпня президентові Росії Володимиру Путіну доповіли, що ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини.

Українська влада офіційно визнала проведення наступальної воєнної операції на Курщині 12 серпня та повідомляє про контроль над тисячею квадратних кілометрів території РФ. Зеленський подякував ЗСУ за "витискання війни" на російську територію.

Росія розпочала воєнні дії на території України ще в 2014 році, а 24 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим. Російська армія постійно завдає ударів по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні та руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 11 тисячі цивільних українців, отримали поранення 22 тисячі, але реальні ще не верифіковані цифри, за оцінкою ООН, є набагато вищими. В Україні офіційно зареєстровані майже п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а кількість українських біженців у світі перевищує шість мільйонів.

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