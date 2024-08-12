СБУ: Росія створює фейки про воєнні злочини ЗСУ на Курщині

Спецслужби України вважають, що РФ може інсценувати воєнні злочини щодо цивільного населення російської Курської області, щоб звинуватити в них українських військових.

Служба безпеки України (СБУ) заявила в понеділок, 12 серпня, що фіксує спроби російських спецслужб звинуватити Збройні сили України (ЗСУ) у вчиненні воєнних злочинів у Курській області РФ.

"Російська сторона створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю", - йдеться у повідомленні СБУ та додається, що такі інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) "пов'язані насамперед із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ".

За даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів щодо цивільного населення Курщини, щоб потім звинуватити в їхньому скоєнні українських військових.

"Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими РФ, так і щодо цивільного населення", - йдеться у заяві.

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Українська наступальна воєнна операція в Росії

За повідомленнями російської влади, українські війська почали наступ на прикордонну Курську область РФ 6 серпня, бої точаться в трьох районах - Коренівському, Суджанському та Бєловському, а станом на 12 серпня ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини.

Українська влада офіційно визнала проведення наступальної воєнної операції на Курщині 12 серпня та повідомляє про контроль над тисячею квадратних кілометрів російської території. Президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за "витискання війни" на територію РФ.

Росія розпочала воєнні дії на території України ще в 2014 році, а 24 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим. Російська армія постійно завдає ударів по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні та руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 11 тисячі цивільних українців, отримали поранення 22 тисячі, але реальні ще не верифіковані цифри, за оцінкою ООН, є набагато вищими. В Україні офіційно зареєстровані майже п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а кількість українських біженців у світі перевищує шість мільйонів.

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