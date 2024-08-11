"Гаюн": Заяви Лукашенка про збиття дронів ЗСУ - нісенітниця

Заяви білоруського правителя Олександра Лукашенка про нібито збиття українських дронів над територією Білорусі не відповідають дійсності, повідомив у неділю, 11 серпня, "Беларускі Гаюн" - моніторинговий проєкт, що відстежує активність білоруських і російських військ.

"За інформацією моніторингової групи, 9 серпня 2024 року під час вильотів авіації збройних сил Білорусі жодних дронів виявлено не було. Жодних запусків ракет з винищувача Су-30 або гелікоптера Мі-24 не здійснювалось. З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - йдеться у повідомленні.

Білорусь "посилює кордон" з Україною та погрожує посольству

10 серпня Лукашенко заявив, що в Білорусі збили кілька українських дронів. Після цього він наказав посилити угруповання військ на кордоні з Україною, зокрема, розмістити там додаткові підрозділи, а також техніку, серед якої - ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) "Полонез" і ракетні комплекси "Іскандер".

11 серпня міністерство оборони Білорусі оприлюднило фото нібито відправки військової техніки на Гомельський та Мозирський напрямки на кордоні з українськими Київською та Чернігівською областями, в тому числі "з огляду на обстановку, що складається в Курській області Росії".

Своєю чергою міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що може порушити питання про доцільність подальшої присутності в Мінську посольства України.

Українські прикордонники не фіксують переміщення білоруської техніки

Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у неділю в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" що на україно-білоруському кордоні ситуація залишається незмінною та є повністю контрольованою. "На даний момент поряд з нашим кордоном ми не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу", - сказав він.

За його словами, Білорусь "нагнітає, щоб продовжувати підігрувати Росії". "У рамках інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити фото- і відеоматеріали, може, якісь частини і перебуватимуть на кордоні. За тим, що відбувається на території Білорусі активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб Україна мала можливість вчасно реагувати на всі виклики, які перед нами стоять", - додав він.