ЗМІ: Захід не повертатиме Україні військовозобов'язаних

Країни Заходу відмовилися допомагати Києву у пошуку військовозобов'язаних українців на своїй території та відправляти їх до України, повідомило агентство Bloomberg у вівторок, 21 серпня. За його даними, президент України Володимир Зеленський просив про це союзників у рамках двосторонніх зустрічей. Проте, стверджує видання, політики країн "від Польщі до Угорщини" заявили, що не відправлятимуть українських біженців на батьківщину, доки триває війна.

Bloomberg зазначає, що окрім гуманітарної складової, через яку країни Заходу приймають біженців, існує ще й економічна - нестача робочої сили. Зокрема, тисячі чоловіків-українців працювали у Польщі та Чехії протягом багатьох років до початку війни. Від початку повномасштабної війни Росії проти України багато хто повернувся на батьківщину, щоб брати участь у боях. Відтік робочої сили почав відчуватися у таких галузях, як будівництво і транспорт.

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Україну залишили близько 650 тис. чоловіків мобілізаційного віку

Водночас, за даними української влади, з 24 лютого 2022 року за кордон виїхали близько 650 тисяч чоловіків мобілізаційного віку. В умовах нестачі військовослужбовців Київ намагається повернути їх назад. З 23 квітня 2024 року українські дипломатичні представництва за кордоном не надають консульські послуги чоловікам віком від 18 до 60 років, за винятком оформлення документів для повернення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив це тим, що в країні йде війна, а перебування за кордоном не звільняє громадян, які мають бути мобілізовані, від обов'язків перед Батьківщиною. "Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому отримуватиме послуги від цієї держави, - то це так не працює", - цитує Bloomberg Кулебу.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), наразі близько 6 млн українців, які залишили країну після повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, отримали тимчасовий захист за кордоном. За прогнозами українського центрального банку, 2024 року з країни виїдуть ще 400 тисяч людей, пише Bloomberg.