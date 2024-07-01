У Польщі змінилися правила допомоги біженцям з України

З 1 липня у Польщі новим біженцям з України не виплачуватиметься одноразова допомога, а домогосподарства, які приймають українців, більше не отримуватимуть фінансову компенсацію.

У Польщі з понеділка, 1 липня, набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України, які прибули до країни через збройну агресію Росії.

Зокрема, документ продовжує тимчасовий захист для українців до 30 вересня 2025 року та дає можливість змінити статус з тимчасового захисту на тимчасове проживання на три роки, пише PolskieRadio.

Скасування одноразової допомоги і грошової компенсації

Водночас скасовано деякі пільги біженцям з України. Так, домогосподарства, які приймають в своїх домівках українців, більше не зможуть отримувати фінансову допомогу. "Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день, за кожну особу, що перебувала у приватних помешканнях", - цитує PolskieRadio заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєя Дущика. Рішення зупинити ці виплати, за його словами, ухвалене через "дуже великі зловживання". При цьому українці матимуть змогу і надалі отримувати підтримку у місцях спільного проживання, додав він.

Також для нових біженців буде припинена одноразова грошова допомога на утримання в розмірі 300 злотих на особу. "Нових біженців небагато, тому ця система, на нашу думку, а також на думку багатьох спостерігачів, здається не виправдана. Але, не дай Боже, коли б в Україні трапилося щось погане, то всі ці інструменти ми дуже швидко зможемо знову повернути на основі міністерських розпоряджень", - запевнив Дущик.

Гроші для українців-школярів у Польщі

Водночас законом передбачили з 2025 року соціальну допомогу для українських дітей, які навчаються у польських школах. А саме, програми "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих), пише агентство "Укрінформ" . Ці гроші надаватимуться українським сім’ям лише за умови, що дитина ходить до польської школи.

Як пояснили в польському уряді, запровадження такої вимоги дозволить вирівняти шанси усіх дітей на здобуття базової освіти. "У Польщі діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тисяч ходять у польські школи, решта дистанційно навчається в українських), і влада нарікає, що не може перевірити, яким чином ці діти навчаються. В уряді вважають, що завдяки цим заходам у польських школах у новому навчальному році додасться 60-80 тисяч українських дітей", - пише агентство.

Нагадаємо, закон про допомогу громадянам України, які прибули до Польщі через збройну агресією Росії, підписав президент Польщі Анджей Дуда у березні 2022 року.