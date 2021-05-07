Bloomberg: ЄС вважає, що Росія хоче інтегрувати території на Донбасі

Росія намагається "де-факто інтегрувати" частину території Східної України, йдеться у внутрішньому документі Євросоюзу, поширеному між країнами-членами ЄС, повідомило в середу, 12 травня, агентство Bloomberg.

Згідно з документом, "на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду України територій до складу Росі" спрямовані такі кроки Кремля, як організація нелегітимних виборів та роздача паспортів РФ жителям цих територій.

Як ЄС може підтримати Україну

У документі Євросоюзу перераховані можливі заходи, завдяки яким Україна може посилити свою стійкість щодо російської агресії. Як вказує агентство, ЄС міг би підтримати Україну у протидії "гібридним загрозам, зокрема, кіберзагрозам та дезінформації", а також у вакцинації від коронавірусу та у зміцненні енергетичної безпеки з метою зменшення енергетичної залежності України від Росії.

Також документ пропонує вдосконалити кроки щодо невизнання паспортів РФ, виданих жителям анексованого Криму та непідконтрольних Києву частин Донбасу, та вивчити питання можливої участі України в деяких проєктах ЄС у сфері безпеки, зазначає агентство.

За даними Bloomberg, серед представників країн-членів ЄС не було єдності під час обговорення цього документа. Одна група підтримала пропозиції, тоді як інша вказала на недостатню увагу до реформ, які має провести Україна, зокрема, антикорупційних. Також критики вказали, що співпраця у сфері безпеки потребує подальших консультацій між членами ЄС.

Читайте також: Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас

Росія не поспішає відводити війська

Як повідомив 12 травня міністр оборони України Андрій Таран, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від кордону України. Таран зазначив, що наразі відведена Росією кількість військ становить близько чотирьох тисяч військовослужбовців.

За даними Вашингтона, Брюсселя та Києва, загалом РФ у квітні зосередила біля кордонів України та в анексованому Криму понад 100 тисяч військових.