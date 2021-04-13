Росія відвела близько чотирьох тисяч військовослужбовців - Таран

Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від кордону України. Про це в середу, 12 травня, повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

"За даними, які я отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, інформацією, яку ми отримуємо від розвідок наших західних партнерів, - Росія дуже повільно відводить війська. Відводить - це так, але дуже повільно, і те, що вони обіцяли до травня вже відвести війська, не відповідає дійсності", - заявив урядовець на спеціальній сесії Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві.

Таран зазначив, що наразі відведена Росією кількість військ становить близько чотирьох тисяч військовослужбовців. "Водночас важливо зазначити, що на нашому північному кордоні з РФ техніка залишається, відводять лише війська, а ми знаємо, що головним чинником, який не так швидко дає змогу пересувати війська, є необхідність пересування техніки. Тому якщо техніка залишається, перекидання особового складу не становить значної складності", - додав він.

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Загрози наступу РФ з території Білорусі не спостерігається

Як повідомив Таран, Україна поки що не бачить загрози наступу Росії з території Білорусі, але Генеральний штаб Збройних сил України має план реагування на такий випадок. "Ми дуже ретельно відстежуємо ситуацію. Безумовно, враховуємо і таку можливість вторгнення російських військ - із білоруського напрямку - або поширення військової агресії через територію Білорусі. Але наразі безпосередніх загроз ми не відзначаємо. Водночас у разі потреби в нас розроблені Генеральним штабом певні плани, і ми знаємо, що робити, якщо ми побачимо ознаки групування збройних сил, яке може бути застосоване через територію Білорусі для нападу на Україну", - зазначив Таран.

Також міністр оборони висловив упевненість, що отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) не вплине на посилення ескалації з боку Російської Федерації стосовно України. "Я вважаю, що надання Україні ПДЧ жодним чином не вплине на агресивні прагнення Російської Федерації та її плани. Хіба у 2014 році ми отримували ПДЧ? Чи у 2014 році нас запрошували до НАТО? Згадайте, це жодним чином не перешкодило Росії окупувати територію Криму й розпочати агресію на Сході України", - сказав Таран.

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