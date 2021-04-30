США занепокоєні через війська РФ, які залишаються на кордоні з Україною
На думку офіційного Вашингтона, через військову присутність Росії на кордоні з Україною ситуація й надалі залишається напруженою.
Речник Держдепу США Нед Прайс (фото з архіву)
Ситуація на російсько-українському кордоні залишається напруженою, оскільки Росія зберігає значну військову присутність біля кордону України. Про це у вівторок, 11 травня, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Кількість військ, які Москва все ще має в регіоні, безпрецедентна з часів вторгнення 2014 року, тож це залишається підставою для занепокоєння Вашингтона, - зазначив речник.
За його словами, ця ситуація була темою дискусій під час зустрічей НАТО, G7, а також двосторонніх американсько-українських зустрічей у Києві. І на цих зустрічах США та їхні партнери підтвердили підтримку Києва, яка зберігатиметься доти, доки триватимуть акти агресії та залякування з боку РФ, додав Прайс.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну була, однак ескалація з боку РФ на українських кордонах зупинилася. "На сьогодні я вважаю, що була ймовірність повномасштабного вторгнення, але ескалація вже зупинилася", - заявив Зеленський.
Як зазначив президент України, завдяки зусиллям Києва та тиску міжнародних партнерів зараз спостерігається істотне зменшення обстрілів на Донбасі. "Ми бачимо, що майже пішли в минуле прицільні снайперські обстріли. (...) Інші обстріли є. Провокаційні обстріли не припинилися", - наводить його слова інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Також Зеленський нагадав, що Росія відвела близько 3-3,5 тисячі свого військового контингенту з анексованого Криму. Водночас відведення контингенту і військової техніки від українсько-російського кордону, з його слів, відбувається надзвичайно повільно.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Перевірка систем озброєння
Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Захід висловлює підтримку Україні
Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війська стягують до Донбасу
На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Американські есмінці вже в Чорному морі
США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війна, котра триває вже сім років
Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Розбомблені й зруйновані
Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Сутички й загиблі попри перемир'я
Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Зеленський вручив нагороди українським солдатам
8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Російське громадянство за спрощеною процедурою
2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.