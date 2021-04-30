США занепокоєні через війська РФ, які залишаються на кордоні з Україною

Ситуація на російсько-українському кордоні залишається напруженою, оскільки Росія зберігає значну військову присутність біля кордону України. Про це у вівторок, 11 травня, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Кількість військ, які Москва все ще має в регіоні, безпрецедентна з часів вторгнення 2014 року, тож це залишається підставою для занепокоєння Вашингтона, - зазначив речник.

За його словами, ця ситуація була темою дискусій під час зустрічей НАТО, G7, а також двосторонніх американсько-українських зустрічей у Києві. І на цих зустрічах США та їхні партнери підтвердили підтримку Києва, яка зберігатиметься доти, доки триватимуть акти агресії та залякування з боку РФ, додав Прайс.

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Зеленський заявляв про припинення ескалації

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну була, однак ескалація з боку РФ на українських кордонах зупинилася. "На сьогодні я вважаю, що була ймовірність повномасштабного вторгнення, але ескалація вже зупинилася", - заявив Зеленський.

Як зазначив президент України, завдяки зусиллям Києва та тиску міжнародних партнерів зараз спостерігається істотне зменшення обстрілів на Донбасі. "Ми бачимо, що майже пішли в минуле прицільні снайперські обстріли. (...) Інші обстріли є. Провокаційні обстріли не припинилися", - наводить його слова інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Також Зеленський нагадав, що Росія відвела близько 3-3,5 тисячі свого військового контингенту з анексованого Криму. Водночас відведення контингенту і військової техніки від українсько-російського кордону, з його слів, відбувається надзвичайно повільно.