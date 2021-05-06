 Зеленський: Ескалація з боку Росії на українських кордонах зупинилася | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2021

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Зеленський: Ескалація з боку Росії на українських кордонах зупинилася

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба попереджає, що Росія може відновити свої дії біля України у будь-який момент.

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірність повномасштабного вторгення Росії в Україну була, однак ескалація з боку РФ на українських кордонах зупинилася. "На сьогодні я вважаю, що була ймовірність повномасштабного вторгнення, але ескалація вже зупинилася", - заявив Зеленський під час форуму "Україна 30. Безпека країни", що проходить у вівторок, 11 травня, у Києві.

Зеленський зазначив, що завдяки зусиллям Києва та тиску міжнародних партнерів зараз спостерігається істотне зменшення обстрілів на Донбасі. "Ми бачимо, що майже пішли в минуле прицільні снайперські обстріли. (...) Інші обстріли є. Провокаційні обстріли не припинилися", - наводить слова Зеленського інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський нагадав, що Росія відвела близько 3-3,5 тисячі свого військового контингенту з анексованого Криму. Водночас відведення контингенту і військової техніки від українсько-російського кордону, з його слів, відбувається надзвичайно повільно.

Глава МЗС: Росія може відновити свої дії в будь-який момент

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що РФ перестала "брязкати зброєю" біля кордонів України, однак може відновити ці дії в будь-який момент.

"Я хочу наголосити, що Росія залишається на кордоні й на окупованих територіях. Єдине, що змінилося, - це вона перестала голосно брязкати зброєю, однак вона може відновити ці дії в будь-який момент", - зазначив Кулеба під час виступу на тому ж форумі. 

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Кулеба запевнив, що стратегічними пріоритетами зовнішньої політики України є рух до членства в ЄС та НАТО, але "також пошук місця України та отримання вигод і мінімізація ризиків від дій глобального протистояння, яке вже розгорнулося у світі між Сполученими Штатами і Китаєм". 

Дивитись відео 11:14

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