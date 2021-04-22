 На Донбасі 6 травня загинули двоє українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2021

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На Донбасі 6 травня загинули двоє українських військових

Проросійські бойовики 6 травня 16 разів порушували режим припинення вогню, кажуть у штабі ООС. Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових.

На Донбасі 6 травня загинули двоє українських військових

На Донбасі 6 травня загинули двоє українських військових

Внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків позицій Збройних сил України (ЗСУ) на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців, один отримав важкі поранення. Про це вранці у п'ятницю, 7 травня, повідомила пресслужба Об'єднаних сил.

Раніше повідомляли про загибель одного військового 6 травня поблизу населеного пункту Новотроїцьке в Донецькій області, де здійснено "прицільний обстріл позицій українських військових із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". Ще один український військовий загинув поблизу Пісків внаслідок снайперського вогню.  

Як зазначають у пресслужбі Об'єднаних сил, протягом 6 травня було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, а від початку доби 7 травня - ще п'ять.

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Нагадаємо, у ніч із 4 на 5 травня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли лікарню та пошкодили лінію електропередач у Красногорівці. На момент обстрілу медичного закладу в ньому перебували 45 пацієнтів, хворих на коронавірус і пневмонію. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом теракту

Як повідомлялося, учасникам Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі під час засідання 28 квітня не вдалося узгодити текст документа про запровадження "великоднього перемир'я", хоча сторони і підтвердили свою прихильність дотриманню режиму припинення вогню, який діє з кінця липня минулого року. З березня цього року спостерігається збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків та зростання бойових втрат серед українських військових.

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