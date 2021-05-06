Візит Ентоні Блінкена в Україну: агресія РФ, реформи і боротьба з корупцією

Насичений зустрічами візит в Україну американських дипломатів на чолі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном 5-6 травня став важливим виявом підтримки України адміністрацією президента Джозефа Байдена. Голова Держдепартаменту США запевнив, що його країна "разом з партнерами працює над тим, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії". На передане йому запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для президента Байдена Блінкен відповів, що цей візит відбудеться, щойно це дозволять карантинні обмеження. Американський дипломат зазначив, що для України наразі є два головних виклики: зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні, "такі як олігархи та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси", і що "Росія також використовує корупцію і осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси".

Демонстрація підтримки США

В Києві Ентоні Блінкен спочатку зустрівся з депутатами Верховної Ради, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і вшанував покладанням квітів пам'ять українських військових, загиблих під час відбиття російської агресії на Донбасі. Лише потому держсекретар США зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. "Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України" , - заявив Блінкен на пресконференції із главою української держави. Американський дипломат додав, що це поділяють всі країни Великої сімки, з представниками яких він днями говорив у Лондоні. Блінкен заявив, що США бачать найбільшу з 2014 року концентрацію російських сил довкола українських кордонів і закликають Росію припинити застосування агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський (л) прийняв держсекретаря США Ентоні Блінкена в Києві

Обидва учасники пресконференції замість традиційних рукостискань обмінялися дотиком ліктів. Їхні обличчя були закриті масками під час виголошення своїх промов та відповідей на запитання журналістів. Але голос Блінкена і мова його тіла свідчили, що він почувався впевнено, вільно і розслаблено. Тоді як президент Зеленський виглядав дещо метушливим і запопадливим. Він висловив вдячність американському гостю за підтримку України, анонсував спільні дії для безпеки Чорноморського регіону і перспективи укладення зі США "можливої двосторонньої дуже серйозної угоди", деталі якої обіцяв розкрити пізніше. Зеленський подякував США за санкції щодо Росії, в тому числі ті, що спрямовані проти проєкту газопроводу "Північний потік - 2".

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Болюча тема корупції в Україні

Президент України нервово відреагував на запитання журналістів про можливе уповільнення реформ через зміни керівництва "Нафтогазу України" і наголосив натомість на досягненнях - запуску Вищого антикорупційного суду, впровадження земельної реформи та інших, з якими зволікала попередня влада. Блінкен погодився, що у влади на чолі з Зеленським є успіхи, але зазначив, що залишаються і виклики. "Це не тільки "Нафтогаз", це стосується й основних інституцій. Ми говорили про важливість незалежності антикорупційної ради, також говорили про реформу судової влади, яким чином обираються судді, ми обговорили ту роботу, яку Верховна Рада провела щодо реформи Служби безпеки (СБУ)", - сказав Блінкен.

Держсекретар США Ентоні Блінкен віддав шану загиблим на Донбасі українським військовим

Після пресконференції з Зеленським Блінкен провів зустріч з прем'єром України Денисом Шмигалем, на якій, за словами дипломата, йшлося про реформу корпоративного управління, судову реформу та реформу СБУ. На відеоконференції з активістами антикорупційних громадських організацій американський гість назвав однією з найважливіших тем його спілкування з усіма офіційними особами України тему боротьби з корупцією. Він закликав співрозмовників розповісти про їхню оцінку ситуації і те, яким чином США можуть сприяти впровадженню реформ. "Є надзвичайно хоробрі воїни, які борються на фронті, на Донбасі. А в багатьох випадках, на другій лінії захисту, ви також хоробро боретеся з корупцією за демократію, сильні інституції, прозорість та відповідальні дії", - такими словами привітав Блінкен громадських активістів.

Візит Блінкена не приніс сенсацій

Опитані політексперти сказали, що вони не очікували від візиту Блінкена сенсацій чи вражаючих проривів. Тим не менш, вони вважають візит важливим з точки зору підтвердження українсько-американського партнерства. Експерти назвали символічним той факт, що Блінкен знайшов час для зустрічі з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, який провів для дипломата екскурсію своїм головним храмом - Михайлівським злотоверхим собором у Києві. А жорсткі заяви Блінкена щодо агресивної політики Росії політолог Володимир Фесенко вважає продиктованими наміром офіційного Вашингтона подати сигнал не лише Україні, а й Москві.

У програмі візиту Блінкена до Києва була зустріч з головою ПЦУ Епіфанієм

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі Блінкена з президентом Зеленським американська сторона "повністю підтримала" отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) і вступ до НАТО. Натомість самі Зеленський і Блінкен обмежилися туманними заявами щодо цієї перспективи. "Є проблема з ПДЧ, яка існує від 2008 року. Американці не проти, але як тоді, так і зараз проти виступають європейці, які вважають, що це буде провокувати напруження у відносинах з Росією. Тому подивимося, яку цукерку чи морквинку винайдуть союзники до літнього саміту НАТО, щоби запропонувати Києву щось замість ПДЧ", - каже в інтерв'ю DW Фесенко.