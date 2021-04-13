НАТО, США і Україна проводять маневри у Європі: що про них варто знати

У травні та червні країни НАТО та їхні партнери, включно з Україною, проводять у Європі серію військових навчань. Частина з них мають схожі назви - Defender-Europe 21 і Steadfast Defender 2021. Як не заплутатися у різноманітних маневрах Альянсу та для чого їх організували, - у DW.

Американські навчання Defender-Europe 21

Маневри Defender-Europe проводять щороку. Організовують їх американські сухопутні війська, а участь беруть низка інших країн - як членів НАТО, так і держав-партнерів. Цього року до навчань, крім Сполучених Штатів, долучилися 25 країн. Більшість із них - європейські члени Альянсу, а також Україна, Грузія, Молдова, Канада та всі країни Західних Балкан, крім Сербії. Defender-Europe відбудуться на території 16 країн. Ні України, ні Грузії серед них нема.

Інформація щодо кількості військових, які беруть участь у цих навчаннях, викликала певну плутанину. Пентагон говорить про 28 тисяч солдатів. Водночас заступник начальника штабу Верховного головнокомандування силами НАТО у Європі генерал-лейтенант Бріс Уде зауважив на пресконференції 6 травня, що ця цифра "нереалістична". За його словами, одночасно у Defender-Europe 21 будуть задіяні максимум дев'ять тисяч солдатів. Інші цифри, за його словами, можна отримати, якщо взяти до уваги всю тривалість навчань.

Для чого США проводять Defender-Europe 21

Організовані американцями маневри вже почалися у Естонії. Там, зокрема, з 5 травня відпрацьовують висадку десантників, а також стрільби реактивної артилерії. А до берегів Албанії ще у кінці квітня прибув великий транспортний корабель США Bob Hope - для тренування висадки військ. Загалом навчання Defender-Europe 21 передусім зосереджені на Балканах і регіоні Чорного моря. Їхня основна ціль - підтримання та зміцнення оперативної сумісності між військами США та інших країн НАТО, а також їхніх партнерів.

Логотип Defender-Europe 21

Defender-Europe 21 охоплює і низку так званих пов'язаних з ними навчань. Учасники Swift Response - близько семи тисяч солдатів - зосередяться на тренуванні повітряного десанту в Естонії, Болгарії та Румунії. Маневри Immediate Response, у яких задіють п'ять тисяч військових, стартують у середині травня. Під час них проведуть стрільби, а також висадку з транспортних кораблів на берег.

Наймасштабнішими стануть навчання Saber Guardian - 13 тисяч учасників. З середини травня до початку червня вони зосередяться на стрільбах, протиповітряній і протиракетній обороні, а також медичній евакуації.

Навчання НАТО Steadfast Defender 2021

Паралельно НАТО проведе свої навчання Steadfast Defender 2021. Незважаючи на подібні назви, в Альянсі наголошують, що треба розрізняти маневри, організовані однією державою, такі як Defender-Europe, і навчання, які ініціює саме НАТО, наприклад Steadfast Defender. В останніх візьмуть участь 20 країн Альянсу та два найближчі партнери - Фінляндія та Швеція. Хоча Україна та Грузія, так само, як і ці дві скандинавські країни, мають статус партнера з розширеними можливостями, їх серед учасників цих маневрів нема.

Steadfast Defender 2021 пройдуть переважно в кінці травня та складатимуться з трьох частин. Перша - військово-морська - запланована в Атлантичному океані, куди прийдуть близько 20 кораблів, включно з британським авіаносцем Queen Elizabeth, і 40 літаків, серед яких і найновіші винищувачі F-35. Загалом ідеться про п'ять тисяч військових.

Британський авіаносець Queen Elizabeth

Друга частина пройде в Ульмі. У цьому місті на півні Німеччини у 2018 році почали створювати нове командування НАТО з забезпечення та логістики. Його завдання - забезпечити швидке перекидання військ через численні кордони між державами в Європі. Штабні навчання у кінці травня за участі 300 військових стануть першою перевіркою того, як працює нове командування.

Третя частина Steadfast Defender 2021 пройде у регіоні Чорного моря - в Румунії висадяться підрозділи сил НАТО найвищої готовності (Very high readiness joint task force), за які у 2021 році відповідає Туреччина. Йдеться про чотири тисячі солдатів.

Навчання НАТО та війська РФ біля кордонів України

Чому країни Альянсу приділяють особливу увагу кількості учасників навчань? Справа в тому, що Віденський документ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки встановлює чіткі обмеження: якщо у військовій діяльності "у будь-який час" задіяні щонайменше дев'ять тисяч осіб, то про це необхідно повідомити інші держави-учасниці угоди. Якщо ж перевищено поріг у 13 тисяч військових, то на навчання необхідно запросити іноземних спостерігачів.

У НАТО постійно наголошують, що надають всю інформацію про свої маневри. "Ми цілковито транспарентні з приводу того, що робимо, і всі країни мають право тренувати свої війська", - зазначила на брифінгу, присвяченому Steadfast Defender 2021, речниця НАТО Оана Лунгеску. Вони також повідомила, що Росія не робила запитів на спостереження за цими маневрами.

Питання прозорості особливо гостро стоїть цього року через раптову перевірку Росією бойової готовності своїх військ. За даними Вашингтона, Брюсселя та Києва, загалом РФ у квітні зосередила біля кордонів України та в анексованому Криму понад 100 тисяч військових. У Москві запевняють, що своєчасно повідомили про проведення навчань. Але коли Україна скликала на 10 квітня засідання ОБСЄ для того, щоб Росія надала інформацію про свою військову діяльність, Москва відмовилася від участі у ньому. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав перевірку бойової готовності одним із заходів у відповідь на "військову діяльність НАТО".

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При цьому як в Альянсі, так і в Пентагоні наголошують на оборонному характері усіх навчань Defender. "Це те, що солдати роблять. Вони тренуються. Ми повинні тренуватися. Якщо ми не тренуємося, то ми не готові", - підсумував генерал Бріс Уде.