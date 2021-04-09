Берлін вимагає від Москви пояснити зосередження військ на кордоні з Україною

Небажання Росії повідомити про причини й цілі посилення російської військової активності на кордоні з Україною викликало критику в Німеччині. Так, міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) розкритикувала Росію через її позицію в цьому питанні, про що очільниця міноборони ФРН написала в соцмережі Twitter увечері суботи, 10 квітня.

"Якби Росії нічого було приховувати, вона легко могла б пояснити, що за війська вона переміщує і з якою метою", - зазначила німецька урядовиця.

Читайте також: Білий дім: РФ зосередила найбільше військ на кордоні з Україною з 2014 року

У представництві Німеччини в ОБСЄ повідомили, що Берлін шкодує через рішення Росії не брати участі в ініційованому Україною спеціальному засіданні ОБСЄ в рамках параграфа 16 так званого Віденського документа (ВД), на якому Москва могла б надати пояснення щодо нарощування своєї військової присутності на кордоні з Україною. "Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа, щоб розвіяти занепокоєння України та інших членів ОБСЄ. Росія має деескалувати (ситуацію на кордоні з Україною. - Ред.) та пояснити характер пересування своїх військ поблизу кордонів України", - йдеться у відповідному дописі представництва Німеччини в ОБСЄ у соцмережі Twitter.

Читайте також: Кремль відмовився від розмови в "нормандському форматі" після загострення на Донбасі - ОП

Згідно з Віденським документом (ВД), країни-члени ОБСЄ регулярно обмінюються інформацією щодо стану їхніх збройних сил, чисельності армій та озброєнь, а також про плани у сфері оборони і військовий бюджет.

Спільна заява Німеччини і Франції через дії РФ

У спільній заяві Німеччини та Франції, зробленій з нагоди зустрічі країн-членів ОБСЄ з питання незвичної військової активності Росії на кордоні з Україною, зазначається: "Ми шкодуємо через те, що відповідь Росії на запитання, підняті Україною, не задовольнила потребу в отриманні інформації. Росія не відповіла. Вона просто заявила: "Всі дії збройних сил проводилися в рамках навчань і не вимагають повідомлень". Ми також шкодуємо через те, що Росія не присутня на сьогоднішній зустрічі й таким чином втрачає ще одну можливість пояснити свої дії".

Читайте також: Таран: ПДЧ НАТО вже цьогоріч - першочерговий пріоритет для України

Водночас Німеччина і Франція висловили свою підтримку принципу територіальної цілісності, єдності та незалежності України в кордонах, визнаних міжнародним правом. "Ми закликаємо Росію скористатися механізмом консультацій, який надає ОБСЄ і Віденський документ, що визнається і Росією, і конструктивно працювати в дусі Гельсінського заключного акту (Заключний акт першого Саміту глав держав і урядів держав-учасниць ОБСЄ, який проходив в Гельсінкі. - Ред.) з членами ОБСЄ, яких стосується це питання. Ми закликаємо Росію переглянути її підхід і сумлінно виконувати її політико-військові зобов'язання, взяті на себе стосовно ОБСЄ", - зазначається у спільній заяві.

Повірена США в ОБСЄ нагадала про подібну ситуацію у 2014 році

Жаль з приводу небажання Росії дати пояснення з метою розрядки напруги висловили і в представництві США в ОБСЄ. "У 2014 році Росія так само не надала детальну інформацію про свою незвичну військову активність на кордоні України у відповідь на запит України, відповідно до Віденського документу, пункт 16, а також відмовилася брати участь у засіданнях з метою надання роз'яснень Україні. У 2014 році швидко з'ясувалося, що занепокоєння України було обґрунтованим", - написала у Twitter тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан.

Нагадаємо, з початку квітня спостерігається значне зростання російської військової присутності на кордоні з Україною. Свою стурбованість щодо цього, а також підтримку суверенітету України висловили зокрема ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина.

Читайте також: У Кремлі лякають "заморожуванням" конфлікту на Донбасі