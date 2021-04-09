 Резніков: Війни з Росією на Донбасі не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

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Резніков: Війни з Росією на Донбасі не буде

Україна не планує робити жодних відповідей у разі провокацій Росії на Донбасі, тому війни не буде, запевнив віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков.

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков (архівне фото)

Україна не відповідатиме на провокації Росії на Донбасі - Резніков

Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков переконаний, що нинішня ескалація на Донбасі не призведе до війни. Про це Резніков сказав увечері п'ятниці, 9 квітня, в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером.

"Те, що відбувається, ми сприймаємо як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни, й створення цієї напруги - це якраз створення панічного настрою в суспільстві. (...) Не буде війни. Україна не планує робити жодних відповідей на провокації, але наша армія сильна, вона захищає наш з вами мир. Ми не плануємо робити нічого такого, щоб дати привід або шанс, щоб отримати наступ з боку нашого північного сусіда", - сказав Резніков, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, які поширює Росія про підготовку України до наступу на Донбас, не відповідають дійсності. За словами Хомчака, такі повідомлення "мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації".

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Хомчак також нагадав, що вище військово-політичне керівництво України визначило як пріоритетний політико-дипломатичний сценарій врегулювання міжнародного збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Головнокомандувач ЗСУ додав, що звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України.

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