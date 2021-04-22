Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас

Перший спільний візит міністрів країн Бенілюксу до України демонструє сильний сигнал її підтримки, заявила глава МЗС Бельгії. В рамках візиту міністри відвідали Донбас.
Глави МЗС країн Бенілюксу Жан Ассельборн, Софі Вільмес та Стеф Блок (зліва направо) летять на Донбас
Спільний візит міністрів закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу до України демонструє сильний сигнал її підтримки, заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка закордонних та європейських справ Королівства Бельгія Софі Вільмес у Києві в п'ятницю, 7 травня. Вона також повідомила, що напередодні міністри спільно відвідали Донбас, де зустрілися з керівництвом Луганської області та військовими.
"Як міністри ми читаємо багато звітів, зустрічаємося з нашими колегами, але це не те ж саме, що бути на передовій, зустрічатися з людьми, які живуть там і мають захищати кордон", - зазначила Вільмес, наголосивши, що міністри підтверджують непохитну підтримку територіальної цілісності, суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.
Глави МЗС країн Бенілюксу на КПВВ "Щастя"
За словами Вільмес, цей перший спільний візит міністрів держав Бенілюксу демонструє, "наскільки важливо для трьох країн бути тут, це відправляє дуже сильний сигнал, який показує нашу прихильність, нашу підтримку і нашу дружбу Україні", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
На переконання міністерки, мінські домовленості від лютого 2015 року є єдиним надійним шляхом вперед і мають бути імплементовані всіма сторонами. "Діалог - це шлях уперед, тому що ніхто не зацікавлений у тому, щоб бачити ескалацію ситуації на Донбасі. Бенілюкс і країни ЄС упевнені, що діалог прокладає шлях до вирішення конфлікту", - зазначила Вільмес.
Кулеба каже про додаткові дій для стримування Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час зустрічі з колегами з трьох країн обговорив можливості додаткових дій з боку окремих держав для стримування агресії Росії. "Ми говорили про те, що ЄС і його окремі країни-члени можуть зробити додатково, щоб стримати Росію, ми говорили про підтримку українських реформ, ми говорили про Кримську платформу, і ми чекатимемо на гостей з Бельгії, Нідерландів і Люксембургу та їхню участь у цій платформі", - сказав Кулеба на спільній пресконференції.
Він також вказав на необхідність тиску на Росію з боку Німеччини та Франції, аби та вела себе конструктивніше в "нормандському форматі".
Своєю чергою міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок подякував українському уряду за "відмінну співпрацю" в розслідуванні збиття в липні 2014 року над Донбасом літака, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура.
"Це трагедія, яка зачепила обидві наші країни. Важливо тримати її на порядку денному і домогтися справедливості для родичів жертв", - наголосив міністр.
Разом з Вільмес і Блоком візит в Україну здійснював і міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Перевірка систем озброєння
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Розбомблені й зруйновані
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Сутички й загиблі попри перемир'я
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
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Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
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