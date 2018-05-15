You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Реклама
Жан Ассельборн
Жан Ассельборн - люксембурзький політик та дипломат, колишній міністр закордонних справ Люксембургу.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас
Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас
Перший візит міністрів країн Бенілюксу до України демонструє сильний сигнал її підтримки, заявила глава МЗС Бельгії.
Політика
07.05.2021
7 травня 2021 р.
Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії
Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії
Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять дії щодо Росії у зв'язку зі справою Навального, анонсував Жан Ассельборн.
Політика
22.02.2021
22 лютого 2021 р.
Глава МЗС Люксембургу виступає за відкриття "Шенгену"
Глава МЗС Люксембургу виступає за відкриття "Шенгену"
Член Ради ЄС та очільник МЗС Люксембургу Жан Ассельборн закликав якнайшвидше відкрити Шенгенську зону.
Політика
31.05.2020
31 травня 2020 р.
У Люксембурзі порівняли ізраїльські плани анексії із Кримом
У Люксембурзі порівняли ізраїльські плани анексії із Кримом
Міністр закордонних справ Люксембургу вважає, що плани Ізраїлю щодо анексії палестинських територій треба засудити.
Політика
15.05.2020
15 травня 2020 р.
Наступ Туреччини у Сирії може торкнутись НАТО - Ассельборн
Наступ Туреччини у Сирії може торкнутись НАТО - Ассельборн
Глава МЗС Люксембургу попереджає, що наступ Туреччини в Сирії може призвести залучення у конфлікт країн НАТО.
Політика
14.10.2019
14 жовтня 2019 р.
Як врятувати ядерну угоду з Іраном?
Як врятувати ядерну угоду з Іраном?
У Брюсселі представники Європейського Союзу зустрічаються з міністром закордонних справ Ірану.
Політика
15.05.2018
15 травня 2018 р.
Показати більше
Реклама