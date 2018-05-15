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Жан Ассельборн

Жан Ассельборн - люксембурзький політик та дипломат, колишній міністр закордонних справ Люксембургу.

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Докладно

Глави МЗС країн Бенілюксу Жан Ассельборн, Софі Вільмес та Стеф Блок (зліва направо) летять на Донбас

Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас

Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас

Перший візит міністрів країн Бенілюксу до України демонструє сильний сигнал її підтримки, заявила глава МЗС Бельгії.
Політика7 травня 2021 р.
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн

Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії

Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять дії щодо Росії у зв'язку зі справою Навального, анонсував Жан Ассельборн.
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Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн закликав якнайшвидше відкрити Шенгенську зону

Глава МЗС Люксембургу виступає за відкриття "Шенгену"

Глава МЗС Люксембургу виступає за відкриття "Шенгену"

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Нетаньяху прагне анексувати єврейські поселення на західному березі річки Йордан

У Люксембурзі порівняли ізраїльські плани анексії із Кримом

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Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн

Наступ Туреччини у Сирії може торкнутись НАТО - Ассельборн

Наступ Туреччини у Сирії може торкнутись НАТО - Ассельборн

Глава МЗС Люксембургу попереджає, що наступ Туреччини в Сирії може призвести залучення у конфлікт країн НАТО.
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Бізнес з Іраном? ЄС хоче врятувати те, що можливо

Як врятувати ядерну угоду з Іраном?

Як врятувати ядерну угоду з Іраном?

У Брюсселі представники Європейського Союзу зустрічаються з міністром закордонних справ Ірану.
Політика15 травня 2018 р.
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