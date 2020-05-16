Глава МЗС Люксембургу виступає за найскоріше відкриття Шенгенської зони

Очільник МЗС Люксембургу та член Ради ЄС Жан Ассельборн закликав якнайшвидше відкрити Шенгенську зону. Він вважає, що швидке відновлення свободи пересування та обігу товарів допоможе відновленню економіки ЄС.
Міністр закордонних справ Люксембургу та член Ради ЄС Жан Ассельборн у неділю, 31 травня, заявив, що швидке відновлення свободи пересування та обігу товарів і послуг є найважливішим для відновлення європейської економіки через кризу, спричинену пандемією COVID-19.
"Без відкриття Шенгенської зони європейська економіка не стане знову сильною", - заявив Ассельборн в інтерв'ю медіагруппі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
На його думку, тимчасово запроваджений Німеччиною контроль на кордоні з Люксембургом був помилкою. Глава МЗС Люксембургу нагадав, що його країна не закрила кордон з Німеччиною, Францією та Бельгією. "І ми боролися з вірусом дуже успішно", - запевнив Ассельборн.
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Також він зазначив, що закриття зовнішніх кордонів ЄС не обов'язково має мати наслідком контроль всередині.
Нагадаємо, Німеччина відкрила свої автомобільні кордони з Люксембургом в середині травня. З того часу водіям не треба доводити поважну причину для поїздок між країнами.
Скасувати всі обмеження на поїздки між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами.
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