Глава МЗС Люксембургу виступає за найскоріше відкриття Шенгенської зони

Міністр закордонних справ Люксембургу та член Ради ЄС Жан Ассельборн у неділю, 31 травня, заявив, що швидке відновлення свободи пересування та обігу товарів і послуг є найважливішим для відновлення європейської економіки через кризу, спричинену пандемією COVID-19.

"Без відкриття Шенгенської зони європейська економіка не стане знову сильною", - заявив Ассельборн в інтерв'ю медіагруппі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

На його думку, тимчасово запроваджений Німеччиною контроль на кордоні з Люксембургом був помилкою. Глава МЗС Люксембургу нагадав, що його країна не закрила кордон з Німеччиною, Францією та Бельгією. "І ми боролися з вірусом дуже успішно", - запевнив Ассельборн.

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Також він зазначив, що закриття зовнішніх кордонів ЄС не обов'язково має мати наслідком контроль всередині.

Нагадаємо, Німеччина відкрила свої автомобільні кордони з Люксембургом в середині травня. З того часу водіям не треба доводити поважну причину для поїздок між країнами.

Скасувати всі обмеження на поїздки між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами.

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