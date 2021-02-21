 Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

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Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять дії щодо Росії у зв'язку зі справою Навального. Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн впевнений, що санкції буде запроваджено.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн

Європейський Союз, вірогідно, запровадитьнові санкції щодо Росії у зв'язку зі справою опозиціонера Олексія Навального. Про це міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи RedaktionsNetzwerk Deutschland, опублікованому в понеділок, 22 лютого.

За словами міністра, Брюссель не терпітеме порушення прав людини і не має наміру заспокоюватися з цього питання. Цю заяву він зробив напередодні зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС, учасники якої обговорять подальші дії щодо Москви.

Також, додав Ассельборн, нові санкції мають бути юридично бездоганними. При цьому він визнав, що нові обмежувальні заходи не матимуть належного ефекту на Москву, і допустив, що найнижча точка у відносинах ЄС і Росії ще не досягнута.

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Раніше санкції проти РФ анонсували у Австрії

Ассельборн став вже другим міністром закордонних справ Євросоюзу, який очікує, що цього понеділка буде ухвалений пакет нових обмежувальних заходів проти Росії. Напередодні це зробив глава австрійської дипломатії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg).

За його словами, на РФ очікують точкові санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які будуть запроваджені завдяки новому санкційному механізму ЄС, створеному для покарання порушників прав людини. Шалленберґ додав, що очікує на "широку більшість" на підтримку цього кроку серед 27 країн-членів Євросоюзу.

Новий вирок Навальному

У п'ятницю, 20 лютого, Московський міський суд на виїзному засіданні в Бабушкінському районному суді Москви відхилив скаргу адвокатів російського опозиціонера на заміну умовного терміну на реальний у справі "Ів Роше". Таким чином, за даними захисту, політик вийде на свободу до початку серпня 2023 року, якщо не буде засуджений до терміну в іншій справі. Агентство РІА "Новости" з посиланням на джерело 20 лютого повідомило, що Навального вже найближчим часом етапують в одну з колоній в Центральному федеральному окрузі.

Окрім того, 20 лютого Навальному призначили штраф у розмірі 850 тисяч рублів (близько 300 тисяч гривень. - Ред.)  у справі про наклеп на ветерана Великої вітчизняної війни Ігната Артеменка. Слідчий комітет Росії порушив цю справу через низку постів Навального у Twitter і Telegram, присвячених ролику Russia Today на підтримку внесення поправок до конституції РФ. Серед тих, хто згадувався у ролику, був і полковник, ветеран Ігнат Артеменко. Опозиціонер, коментуючи відео, назвав цих людей "командою продажних холуїв", "людьми без сумління" і "зрадниками".

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