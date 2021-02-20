Відень впевнений, що ЄС накладе санкції проти РФ через Навального

Європейський Союз має ухвалити найближчим часом нові санкції проти Росії через судове переслідування російською владою опозиціонера Олексія Навального. Про це міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому у неділю, 21 лютого.

За словами міністра, це, вірогідно, відбудеться під час зустрічі глав дипломатичних відомств країн ЄС у понеділок, 22 лютого. "Ми будемо обговорювати на Раді (міністрів. - Ред.) з закордонних справ належну реакцію щодо справи Навального", - зазначив Шалленберґ.

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Широка підтримка санкцій проти РФ

Обмежувальні заходи, вірогідно, будуть включати точкові санкції проти фізичних осіб та організацій, які будуть запроваджені за допомогою нового санкційного механізму ЄС, що має на меті покарання порушників прав людини. За словами Шалленберґа, він очікує на "широку більшість" на підтримку санкцій серед 27 країн-членів Євросоюзу та закликав до єдності його членів у питанні протистояння Росії. "Просто коментувати те, що відбувається у Росії, стоячи осторонь, та погрожувати санкціями не достатньо", - наполіг мінстр.

Водночас голова МЗС Австрії зазначив, що нові обмежувальні заходи мають бути "політично продуманими та юридично ґрунтовними". Деякі особи скористалися юридичними механізмами для того, аби викреслити себе з санкційних списків ЄС через брак необхідних доказів, пояснив Шалленберґ.

Ще один вердикт Навальному

Напередодні Московський міський суд на виїзному засіданні в Бабушкінському районному суді Москви відхилив скаргу адвокатів російського опозиціонера на заміну умовного терміну на реальний у справі "Ів Роше". Таким чином, за даними захисту, політик вийде на свободу до початку серпня 2023 року, якщо не буде засуджений до терміну в іншій справі. Агентство РІА "Новости" з посиланням на джерело 20 лютого повідомило, що Навального вже найближчим часом етапують в одну з колоній в Центральному федеральному окрузі.

Окрім того, 20 лютого Навальному призначили штраф у розмірі 850 тисяч рублів (близько 300 тисяч гривень. - Ред.) у справі про наклеп на ветерана Великої вітчизняної війни Ігната Артеменка. Слідчий комітет Росії порушив цю справу через низку постів Навального у Twitter і Telegram, присвячених ролику Russia Today на підтримку внесення поправок до конституції РФ. Серед тих, хто згадувався у ролику, був і полковник, ветеран Ігнат Артеменко. Опозиціонер, коментуючи відео, назвав цих людей "командою продажних холуїв", "людьми без сумління" і "зрадниками".