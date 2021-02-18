 Президент Литви про санкції проти Кремля й підтримку білоруської опозиції | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.02.2021

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Європа

Президент Литви про санкції проти Кремля й підтримку білоруської опозиції

В ексклюзивному інтерв'ю DW президент Литви Гітанас Науседа розповів, які санкції проти Кремля можуть бути ефективними, а також про підтримку опозиції в Білорусі та стратегію НАТО за президента США Байдена.

Гітанас Науседа і Костянтин Еггерт під час інтерв'ю

Гітанас Науседа і Костянтин Еггерт під час інтерв'ю

Литва після початку протестів у Білорусі почала відігравати важливу роль у політиці ЄС. Країна однією з перших запропонувала запровадити санкції проти Олександра Лукашенка й низки білоруських чиновників, заявила про готовність надати притулок білорусам. В ексклюзивному інтерв'ю Костянтинові Еггерту литовський президент Гітанас Науседа відповів на запитання про подальшу підтримку білоруського громадянського суспільства, можливу ​​стратегію НАТО в період президентства Джо Байдена і про санкції Євросоюзу щодо сусідньої з Литвою Росії у відповідь на отруєння Олексія Навального і на тлі заяв голови російського МЗС Сергія Лаврова про можливий розрив дипломатичних відносин з ЄС.

Костянтин Еггерт: Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія буде готова розірвати відносини з ЄС в разі, якщо Євросоюз запровадить санкції, які завдадуть шкоди російській економіці. Ви не вважаєте, що ЄС першим повинен припинити співпрацю з Росією?

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа

Гітанас Науседа: Наша політика повинна ґрунтуватися на цінностях, важливих для Євросоюзу: права людини, верховенство закону. І ми не можемо миритися з тим, що відбувається. Йдеться про отруєння Навального, про те, що в цій країні (Росії - Ред.) переслідують його та інших лідерів опозиції.

Я згоден з тим, що потрібно запровадити санкції з боку Євросоюзу. Якщо виникне ситуація, у якій усі побачать, що Росія - це загроза сусідам і регіону, ми зможемо знайти спільне рішення й ввести санкції в разі необхідності. Я сподіваюся на поліпшення наших відносин. Але, звичайно, ми не можемо заплющити очі та сказати, що в 2014 році в Україні нічого не відбувалося, що в Білорусі нічого не відбувається, що Росія в цьому не бере участь. Ми не можемо ігнорувати ці факти. Вважаю, що для ЄС важливо мати чітку стратегію відносин з Росією. Іноді ми вживаємо разових заходів без послідовної стратегії.

Які санкції Ви хотіли б бачити щодо Кремля?

Це повинні бути персональні санкції щодо суб'єктів, пов'язаних з репресіями проти опозиції, як у випадку з Білоруссю. І, звичайно, ми повинні включити в цей спектр санкцій проєкт "Північний потік - 2", тому що це, можливо, єдині обмежувальні заходи, які були б болючі для російського режиму.

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Вам не здається, що Німеччині слід призупинити цей проєкт?

Ми очікуємо, що наші німецькі друзі порушать цю тему, але розуміємо, що цей проєкт уже перебуває в стадії реалізації. Але санкції працюють, і я думаю, що ті обмежувальні заходи, котрі запровадили щодо Росії з 2014 року, впливають на російську економіку, вони були болючими. Тож, може бути, це і є причина, через яку російська влада так нервує останнім часом.

Деякий час тому глава європейської дипломатії Жозеп Боррель приїхав до Москви , де Кремль його відверто принизив. У день його візиту з Москви вигнали трьох європейських дипломатів. Яким чином можна пом'якшити наслідки цієї ситуації, адже те, що сталося, вважають дипломатичною катастрофою для ЄС?

Думаю, що в таких випадках ми повинні набагато ретельніше готуватися до подібних візитів. У мене виникло враження, що він (візит Борреля в Москву - Ред.) не обговорювався комплексно: з партнерами, з колегами, а саме рішення не зовсім ґрунтувалося на ситуації, на фактах і просто було непідготовленим і провалилося. Я можу визнати, що це був провал.

Литва надала притулок досить багатьом опозиційним діячам з Білорусі та підтримала продемократичний рух у країні. Що ще, на ваш погляд, Вільнюс міг би зробити для Білорусі, її продемократичного руху?

Від початку кризи в Білорусі ми представили план її мирного вирішення, що складається з трьох ключових елементів: звільнити всіх затриманих, припинити переслідування людей, налагодити діалог з громадянським суспільством. Але режим Лукашенка не був готовий прийняти ці умови. Замість цього він почав діалог з Росією. І, звичайно, за таких умов можливості для розв'язання кризи вкрай обмежені. Зараз ідеться про санкції, і деякі з них вже запроваджено на національному рівні та на рівні Європейського Союзу. Ми також ввели додаткові санкції разом з нашими сусідами, Латвією та Естонією.

Але зараз влада (в Мінську - Ред.) намагається посилити свої позиції. Ми бачили ці Всебілоруські народні збори. Вони були організовані, ймовірно, для того, щоб створити враження цивілізованого діалогу між народом і режимом. Але я не думаю, що це ефективно. Ми повинні говорити з громадянським суспільством Білорусі, спробувати створити для нього якусь перспективу і забезпечити план на період після правління Лукашенка. Вже є проєкт програми, який підготувала Єврокомісія. Йдеться про полегшення торгівлі Білорусі з ЄС, доступ до його фінансових ресурсів, безвізовий туристичний режим і, звичайно, підтримку громадянського суспільства.

Безвізовий режим для громадян Білорусі, як у випадку з Грузією, Україною і Молдовою?

Так, схожий. Думаю, у нас буде можливість обговорити пізніше цей план на рівні Європейського Союзу, щоб ми могли почати діяти. Але, звичайно, в першу чергу, ми повинні говорити про права громадянського суспільства в Білорусі, які вкрали. Право на вільні і справедливі вибори в Білорусі, де народ має право обирати лідера і розставляти свої пріоритети.

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Лукашенко на Всебілоруських народних зборах сказав, що наступного року в Білорусі відбудеться референдум за новою конституцією. Ви вірите, що це що-небудь змінить?

Думаю, що це спроба виграти час і організувати керовану передачу влади. Але я дуже сумніваюся, що це призведе до вільних виборів у Білорусі. Неважливо, хто буде там наступним лідером. Головне, щоб це було рішення народу. Може, цей лідер буде розвивати відносини з Росією, може, з Євросоюзом, це не має значення. Найголовніше - це свобода волі й волевиявлення білоруського народу. Я думаю, що люди в XXI столітті заслуговують на право обирати, кого вони хочуть. Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу.

Зовсім незабаром, ймовірно, в березні, відбудеться саміт НАТО, на якому вперше Альянсу представлять нового президента США Джо Байдена і його адміністрацію. Як Ви думаєте, яку роль можуть відіграти Сполучені Штати за нових умов - з Кремлем, що посилює свою політику, з продемократичним рухом в Білорусі? Що б Ви порекомендували адміністрації США?

Я не хочу гадати. Подивимося, якою буде позиція нової адміністрації Сполучених Штатів. Але я справді сподіваюсь, що вона ґрунтуватиметься на базових цінностях. Пан Байден особисто обізнаний із безпековою ситуацією в регіоні Балтійського моря, і ми дуже сподіваємося, що він буде приділяти увагу питанням безпеки тут і в Польщі, і, звичайно, в тому числі, всім цим факторам, які виникають навколо білоруського питання і поведінки Росії. Тому я думаю, що на цьому саміті дуже чітко визначать пріоритети, і вони будуть вигідні для безпеки східноєвропейських країн.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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