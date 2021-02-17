Суди над Навальним: апеляцію у справі "Ів Роше" відхилено

Московський міський суд відхилив апеляцію на рішення попередньої інстанції, яким російському опозиціонеру Олексію Навальному замінили умовний строк у справі "Ів Роше" на реальний. Виїзде засідання суду відбулося у Бабушкінському суді Москви у суботу, 20 лютого.

Водночас Московський міський суд змінив постанову попередньої інстанції, зарахувавши Навальному строк з 30 грудня 2014 року до 18 лютого 2015 року. Таким чином, загальний строк ув'язнення російського опозиціонера було скорочено приблизно на два місяці.

У рамках справи "Ів Роше" Навального та його брата Олега у грудні 2014 року визнали винними у розкраданні і засудили до умовних термінів. Однак 17 грудня, після повернення опозиціонера до Росії з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння, його було затримано. 2 лютого суд задовольнив вимогу Федеральної служби виконання покарань щодо заміни для Навального умовного терміну на реальний.

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Останнє слово у "ветеранській справі" Навального

Також у суботу ввечері очікується оголошення вироку у іншій справі, за якою судять опозиціонера. За нею Навального звинувачують у наклепі щодо ветерана. Прокуратура вимагає для нього покарання у 950 тисяч рублів штрафу та 3,5 роки колонії.

Перед цим політик та активіст вже оголосив своє останнє слово у цьому судовому процесі. "Я розумію, навіщо два процеси в один день. Ввечері у новинах ви скажете, що Навальний сидить за образу ветерана. Але ваш план не спрацює. Так, у вас вийде когось надурити. Але величезній кількості людей огидно та нудотно так само, як і мені", - зазначив Навальний.

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ЄСПЛ вимагає негайного звільнення Навального

В середу, 17 лютого стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вимагає від російської влади негайного звільнення опозиціонера. Як наголошується у документі, оприлюдненому на сайті Навального, палата з семи суддів при ухваленні рішення керувалася правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, яке "наділяє суд повноваженнями вказувати сторонам процесу на обов'язкові забезпечувальні заходи". В даному разі звільнення Навального необхідно для "належного ведення розгляду".

У мін'юсті РФ заявили, що Олексій Навальний не може бути звільнений у рамках відповідних заходів на вимогу Ради Європи. "Ухвалення рішення на підставі правила 39 Регламенту ЄСПЛ в даному разі буде необґрунтованим і грубим втручанням в роботу судової системи суверенної держави, певним переходом за "червону лінію". Таке рішення не може підлягати виконанню з точки зору міжнародного права", - наводять позицію відомства російські ЗМІ.

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