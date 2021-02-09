Євросоюз готовий до нових санкції проти Росії через Навального

Євросоюз готується найближчим часом розширити санкції проти Росії через ув'язнення опозиційного політика Олексія Навального. Як повідомили інформагенції dpa кілька дипломатів після наради у четвер, 18 лютого, окремі країни ЄС більше не опираються рішенню щодо нових санкцій проти Росії.

Очікується, що санкції стосуватимуться замороження рахунків та заборони на в'їзд кільком наближеним до російського президента особам. Поки невідомо, хто потрапить до "чорного списку", зазначає агенція Reuters. Рішення щодо санкцій мають ухвалити очільники МЗС країн Євросоюзу на зустрічі 22 лютого, які доручать зовнішньополітичній службі ЄС підготувати відповідний перелік організацій та фізичних осіб, стосовно яких запровадять обмеження. В ідеальному випадку санкції можуть набути чинності у наступні кілька тижнів.

Ув'язнення Олексія Навального

Нагадаємо, Олексій Навальний, який повернувся в РФ з Німеччини після лікування від наслідків отруєння речовиною з групи "Новачок", 2 лютого був засуджений до 3 років і 8 місяців позбавлення волі за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі компанії "Ів Роше". Враховуючи той факт, що Навальний майже рік перебував під домашнім арештом, в колонії він проведе два роки і вісім місяців.

Після засудження Навального Росією прокотилася хвиля протестів. Відносини Москви з європейськими країнами стали ще більш напруженими після того, з Росії вислали дипломатів посольств Німеччини, Польщі та Швеції, яких обвинуватили в участі в акціях протесту.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3olhp Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021)