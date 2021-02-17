ЄС збирається реагувати на дії Росії щодо Навального

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив про можливість нових заходів ЄС проти Росії після двох останніх судових рішень щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Про це Боррель сказав у неділю, 21 лютого. За словами очільника європейської дипломатії, у понеділок, 22 лютого, він разом з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС обговорить це питання, передає інформагенція dpa.

Боррель також зазначив, що російські суди продовжують ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини(ЄСПЛ) щодо Навального. Як повідомлялося, суд у Страсбурзі вважає вирок Навальному в одній зі справ свавільним і закликає до негайного звільнення опозиціонера. Москва натомість відкидає цей заклик, розцінюючи його як втручання у внутрішні справи.

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Боррель уже не вперше згадує можливість застосування санкцій ЄС проти Росії через російського опозиціонера Навального. Раніше глава європейської дипломатії критикував Росію за те, що вона рухається "авторитарним шляхом".

Напередодні проти Навального було ухвалено два судових вироки. Згідно з одним із рішень, суд відхилив апеляцію захисту Навального в справі компанії "Ів Роше", а згідно з іншим рішенням, на опозиціонера накладено значний грошовий штраф за наклеп на ветерана війни, як стверджує суд.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, що Європейський Союз має ухвалити найближчим часом нові санкції проти Росії через судове переслідування російською владою опозиціонера Навального.

Крім того, як повідомили німецькі ЗМІ, на зустрічі 22 лютого глава МЗС країн-членів ЄС очікується політичне принципове рішення щодо Росії. Приводом є судове переслідування Навального, а також жорсткі дії російських силовиків проти мирних демонстрантів, котрі вийшли на підтримку Навального в січні цього року в різних містах РФ.

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Дивитись відео 01:45 Поділитись Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3olhp Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021)