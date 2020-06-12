Ізольовані в "ДНР": як і навіщо сепаратисти блокують КПВВ на Донбасі

До пандемії на Донбасі працювали п'ять контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). Нині на 400-кілометровій лінії розмежування функціонують лише два з них - по одному у Луганській та Донецькій областях.

КПВВ у селищі Новотроїцьке за сорок кілометрів від Донецька - нині єдиний пропускний пункт, через який можна потрапити на територію самопроголошеної "ДНР" або ж виїхати з неї на контрольовану урядом України територію. Українські прикордонники відкривають його щодня, натомість сепаратисти пропускають людей лише двічі на тиждень - по понеділках та п'ятницях.

"Дозвіл" на виїзд з "ДНР"

Утім, нескінченних черг, звичних для пунктів пропуску на Донбасі до пандемії COVID-19, у Новотроїцькому немає навіть у ці дні. Якщо раніше лінію розмежування тут перетинали 12 тисяч осіб щодня, то нині - від 200 до 300. Причина - обмеження на в'їзд та виїзд, запроваджені в "ДНР" нібито для того, щоб завадити розповсюдженню коронавірусу "з території України".

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Останніми місяцями з окупованого Донецька сепаратисти безперешкодно випускають лише тих, хто має реєстрацію на підконтрольній уряду частині України. Всі інші спершу мають отримати "дозвіл" на виїзд від так званої "влади" самопроголошеної "республіки". Така "віза" потрібна і для того, щоб потрапити в "ДНР". "У Донецьку є "штаб з протидії поширенню коронавірусної інфекції", - розповідає Анна, яка повертається з Донецька, де відвідувала батьків. - Туди треба подавати документи, вони їх розглядають і дають свій "дозвіл" або ж відмовляють у в'їзді або виїзді. Все це триває як мінімум сім днів".

На КПВВ з українського боку перевіряють лише легальні документи, видані Україною

Заявка на "дозвіл" подається онлайн - через Telegram-канал або електронною поштою. До неї треба додати скан-копії документів, що підтверджують мету в'їзду або виїзду - приміром, догляд за хворим або возз'єднання родини. Для багатьох літніх людей це складно. "Я рік не виїжджала, - каже пенсіонерка Тетяна, яка прямує з Горлівки у Краматорськ до доньки та онуки. - За мене донька подавала, я звідти нічого могла зробити". Жінка каже, що "розглядали" заявку близько місяця.

Зміни на краще - як табу

Анна та Тетяна чекають на результати експрес-тесту на коронавірус. Зробити його можна безпосередньо на КПВВ - безкоштовно. Анна розповідає, що на "КПП" в "ДНР" умови геть інші. "Таке приміщення в полі - засовуєш руку у вікно, беруть кров і чекаєш, - каже жінка. - Я, приміром, чекала чотири з половиною години, коштує тест 1900 рублів. До того ж дуже ретельна перевірка - аж до особистого огляду".

На пункті пропуску з українського боку контроль також прискіпливий - перевіряють навіть рюкзаки маленьких дітей. Утім, українські прикордонники підкреслено ввічливі та навіть дружні. Загалом КПВВ виглядає охайно та сучасно. Наприкінці минулого року у Новотроїцькому відкрили центр надання адміністративних послуг, тут працюють відділення Ощадбанку, "Нової Пошти", аптека, медичний пункт, кімната матері та дитини.

Українські службовці проводять огляд речей тих, хто перетинає лінію розмежування

Люди, які перетинають лінію розмежування, можуть одразу порівняти ситуацію в "ДНР" та на підконтрольній уряду території - і їхнє враження точно буде не на користь "республік", каже виконавчий директор благодійного фонду "Восток-SOS" Костянтин Реуцький. На його переконання, саме це, а не коронавірус, є справжньою причиною блокування сепаратистами роботи КПВВ.

"Окупаційні адміністрації налаштовані на те, щоб зробити таку собі інформаційну резервацію, щоб інформація про позитивні зрушення, які люди з окупованої території можуть побачити на контрольованій частині Донбасу, не потрапляла до них і не збуджувала уми тамтешнього населення, - пояснює правозахисник. - Ці обмеження були запроваджені майже одразу після того, як на підконтрольній частині Донбасу почали будуватися дороги і розвиватися інфраструктура - тобто виникли зміни, які можна побачити і помацати руками".

Довга та нелегальна дорога через Росію

У лютому 2020 року, до запровадження карантинних обмежень, лінію розмежування через КПВВ на Донбасі перетнули майже мільйон осіб. У лютому 2021 - лише 30 тисяч. Люди, яким не вдалося отримати "дозвіл" та ті, хто не може або просто не хоче чекати на нього, їдуть через Росію - цю можливість сепаратисти, які блокують офіційні КПВВ, жодним чином не обмежують.

Цей шлях - нелегальний, адже автобуси перетинають українсько-російський кордон на ділянці, яку контролюють бойовики. На в'їзді в Україну на подорожніх у такий спосіб чекає штраф - 1750 гривень. І хоча українські прикордонники можуть звільнити порушників від відповідальності на підставі малозначності порушення, багатьом все-таки доводиться сплачувати повну суму.

Україна пропонує безкошотвні тести на коронавірус відразу на КПВВ

Свої послуги перевізники "з "ДНР" в Україну через Росію" рекламують в інтернеті. Один із них у телефонній розмові розповів журналісту DW, що дорога з окупованої Горлівки у підконтрольний Україні Краматорськ, що знаходиться лише за сто кілометрів від неї, через Росію триває близько 15 годин, а коштує 2800 гривень. 600 гривень з цієї суми перевізник нібито віддає адвокату для оскарження у суді штрафу за порушення кордону.

У пакет послуг входить навіть тест на коронавірус, необхідний для того, щоб уникнути самоізоляції. "Приїжджаємо в Артемівськ (назва Бахмута до декомунізації - Ред.), робимо тест, 20 хвилин - і все", - каже перевізник. Кореспондет DW питає, що буде, якщо тест виявиться позитивним. "Ну, ви ж розумієте, що за 20 хвилин жоден тест не робиться - це лише формальність", - пояснює чоловік. Коштує тест 600 гривень.

Блокування КПВВ б'є по пенсіонерах

З урахуванням витрат на тест, подорож з Горлівки у Краматорськ та назад коштуватиме 6200 гривень. Це приблизна вартість авіаквитка з Києва в Берлін та у зворотньому напрямку - і більше, ніж середня пенсія в Україні. Саме по пенсіонерах, які мешкають на окупованій території, обмеження роботи КПВВ вдарили найбільше. "Більшість з них втратили можливість виїжджати для отримання пенсій і змушені платити 10 відсотків від своїх і так не дуже великих пенсій, а іноді навіть більше, щоб якісь "бізнесмени" видавали їм готівку", - каже Костянтин Реуцький з фонду "Восток-SOS".

"Зміни на краще": український КПВВ у Новотроїцькому

Схеми зі зняттям готівки з українських банківських карток - поширена практика у самопроголошених "республіках", де не працюють українські банки. Ділки переказують гроші з гривневих карток на свої рахунки, а клієнтам видають суму у російських рублях, залишаючи собі певну комісію. Утім, скористатися цією послугою можуть лише ті з пенсіонерів, у кого є доступ до онлайн-банкінгу.

Відновлення повноцінної роботи КПВВ є постійною темою переговорів на засіданнях Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі - так само, як і розблокування двох додаткових пропускних пунктів у містах Золоте та Щастя у Луганській області. Ці КПВВ давно відкриті з українського боку, натомість "ЛНР" свої "КПП" на цих напрямках не відкриває, щоразу вигадуючи нові приводи.

Тим часом в Україні планують принаймні фінансово полегшити довгі та дорогі подорожі з самопроголошених "республік" на підконтрольну уряду України територію через Росію. Минулого тижня у Верховну Раду було подано законопроєкт, який передбачає скасування штрафів за перетин кордону на контрольованій бойовиками ділянці.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Міст через лінію фронту Міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській підірвали під час боїв у 2015 році. Президент Володимир Зеленський, який 7 липня разом із главою Європейської Ради Дональдом Туском відвідав КПВВ, пообіцяв якнайшвидше його відновити. Проте для цього сепаратисти мають демонтувати свої укріплення. А в "ЛНР" вже заявили, що односторонні дії з ремонту мосту зірвуть розведення сторін.

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Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Побоювання вандалізму Раніше цей пам’ятник загиблим нацгвардійцям знаходився на контрольованій ЗСУ частині переходу. Після розведення сторін він опинився у "сірій зоні", де немає української влади. Військові побоювались, що прихильники сепаратистів можуть пошкодити пам’ятник. Втім, цього не сталося. Також ніхто не чіпає українських прапорів, які залишились на колишніх передових позиціях ЗСУ.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Станичні "рикші" Людей, які не мають сил подолати перехід пішки, за гроші підвозять так звані "рикші" або "бабковози". Увага журналістів їм не подобається - адже їхній бізнес нелегальний. Втім, завадити їм нікому - влади у "сірій зоні" немає. На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський пообіцяв пустити переходом автобуси і електрокари. Але наразі "рикші" залишаються єдиним транспортом на КПВВ.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Руслан і його візок "Бабковоз" Руслан працює на переході вже понад чотири роки. Має власний візок. Поїздка від мосту до українського КПВВ - а це десь кілометр - коштує 50 гривень або 100 російських рублів, які в ходу в "ЛНР". Втім, запевняє чоловік, може підвезти і безкоштовно, якщо "пасажир" не має грошей. Розповідає, що послугами "рикш" користується навіть молодь заради розваги.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Торгівля попри блокаду Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській "Тачечник"-поет "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир. Автор: Микола Бердник

