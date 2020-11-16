На непідконтрольному Донбасі дуже складна ситуація з COVID-19 - представник ТКГ

В окремих районах Донецької та Луганської областей немає можливості забезпечити допомогу населенню в рамках боротьби з поширенням коронавірусу через брак медикаментів, кадрів і скрутну економічну ситуацію. Про це в коментарі виданню Guildhall, оприлюдненому в четвер, 26 листопада, повідомив представник окремих районів Донецької області у Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш.

Він розповів, що смертність від пандемії на не підконтрольних українському уряду територіях значно перевищує середню світову статистику. Також там зберігається серйозна проблема з медикаментами, "оскільки навіть ті, хто має гроші, не можуть купити собі ліки, які могли б купити, приміром, в Україні, - елементарні антибіотики". "При цьому вони ("ДНР та "ЛНР". - Ред.) ще й закрили КПВВ, щоб люди не могли виїхати та купити собі ліки, хоча ми (українська сторона. - Ред.) відкрили КПВВ саме для цього. Таке враження, що росіяни навмисне погіршують ситуацію, намагаючись зменшити кількість людей, яких необхідно субсидувати на окупованих територіях пенсіями та іншими виплатами", - вважає представник окремих районів Донецької області у ТКГ.

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Гармаш також відзначив серйозний дефіцит кадрів у регіоні. "Оскільки в Росії зарплата набагато вища в медиків і оскільки Росія сама потребує кадрів у зв'язку з пандемією, то з окупованих територій кадри вимиваються - медики виїжджають до Росії", - наголосив він.

"Економічна ситуація також сприяє тому, що людям на нормальному рівні допомогти не можуть. Треба вимагати відкриття КПВВ, щоб люди могли отримати допомогу", - підсумував Гармаш.

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Уряд визначив підстави перетину КПВВ

Тим часом уряд України визначив підстави гуманітарного характеру для перетину тимчасово закритих КПВВ, повідомила Державна прикордонна служба України. "Зміни врегулювали порядок пропуску осіб під час тимчасового припинення роботи КПВВ за наявності підстав гуманітарного характеру", - повідомляється на сайті Держприкордонслужби у п'ятницю, 27 листопада.

Такими підставами визнано: повернення до місця проживання; возз'єднання сім'ї; важку хвороба, смерть близьких родичів; необхідність забезпечення лікарськими засобами або проходження лікування; виїзд із тимчасово окупованої території України на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі; перетин КПВВ дитиною в супроводі одного з батьків; перетин КПВВ з метою відвідування закладу освіти для навчання; необхідність забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань іноземними дипломатами; прийняття спадщини.

У Держприкордонслужбі зазначили, що також пропуск може здійснюватися в інших випадках, коли є підстава вважати, що ситуація потребує невідкладного перетину особою КПВВ з підстав гуманітарного характеру тощо.