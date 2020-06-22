На лінії розмежування фактично працюють лише два КПВВ

На лінії розмежування на Донбасі фактично працює лише два контрольно-пропускних пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), повідомила Державна прикордонна служба України у п'ятницю, 8 січня. Повідомляється, що під час карантину з контрольованого Києвом боку функціонують усі КПВВ - вони працюватимуть щоденно з 08.00 до 16.00.

Водночас проросійські сепаратисти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка". Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п'ятницю, коли сепаратисти розблоковують рух дорожнім коридором, уточнює Держприкордонслужба.

Протягом тижня прикордонники оформили в КПВВ "Станиця Луганська" пропуск до тимчасово окупованої території України - 3059 осіб, на контрольовану територію - 2678 осіб.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 105 громадян та 19 транспортних засобів прослідували у бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 81 особа та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію. Разом з тим, 18 людей російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.

Перебувати в КПВВ можна з одягненою захисною маскою дотримуючись соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки. Під час перевірки громадян, які рухаються з тимчасово окупованої території України, проводиться температурний скринінг. Для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням електронного сервісу "Вдома" або обсервації.