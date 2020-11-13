Лондон: Росія має закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі

Росія повинна закликати "своїх маріонеток" в ОРДЛО негайно відкрити контрольні пункти в'їзду/виїзду (КПВВ) у Золотому та Щасті на Донбасі, які поки що не працюють повноцінно, заявляє посольство Великобританії в Україні.

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"Великобританія розчарована, що нові КПВВ у Золотому та Щасті поки що не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку України. РФ повинна дотриматися своїх зобов'язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування", - йдеться в повідомленні на сторінці британського посольства, яке було опубліковане у соцмережі Twitter у понеділок, 16 листопада.

13 листопада з аналогічним закликом до Москви звернулися у спільній заяві зовнішньополітичні відомства Франції та Німеччини. "Ми закликаємо Росію використати свій вплив для забезпечення виконання домовленостей (щодо відкриття КПВВ - Ред.)", - заявили у Берліні і Парижі. "Конфлікт не може й далі роз'єднувати людей, розбіжності не мають поглиблюватися. Тисячі людей, яким необхідно відвідати лікарів, отримати пенсію або побачитися з батьками, в даний час не можуть перетнути лінію зіткнення", - наголосили в МЗС двох країн.

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28 жовтня учасники засідання Тристоронньої контактної групи домовилися про відкриття з 10 листопада двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду на Донбасі. Але напередодні означеної дати відкриття КПВВ українська делегація в ТКГ звинуватила російську сторону в зриві домовленостей і відмові відкривати роботу КПВВ. У свою чергу в "ЛНР" заявили, що одночасне відкриття КПВВ на Донбасі не відбудеться через зміну українською стороною "переговорної позиції". 10 листопада Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила, що робота КПВВ на Донеччині блокується іншою стороною.