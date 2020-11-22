Коментар: ЄС має допомогти Україні не лише в протистоянні з Росією

Чи випадково те, що ситуація на фронті на Сході України останнім часом стала напруженішою саме в той момент, коли російське керівництво постало перед внутрішніми викликами у вигляді повернення (опозиційного політика. - Ред.) Олексія Навального та протестів після його затримання? У будь-якому разі, візит президента Європейської ради Шарля Мішеля на Донбас нагадує про те, що вороже відчуження між ЄС та Росією почалося не з дій Кремля проти внутрішньополітичних критиків, а з агресії проти країн-сусідок, які хочуть самі визначати свій політичний курс.

Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Те, що Мішель запевнив Україну в солідарності з боку ЄС, - правильно. Але знову присвятити більше уваги процесами всередині України було б зараз щонайменше так само важливим, як і підтримувати Київ у протистоянні з могутнім сусідом. Адже війна, яку Росія принесла в Україну, в жодному разі не є коренем усіх її проблем. Розвиватися Україні заважають передусім олігархічні структури та корупція. Політичні сили, які від цього виграють, зараз намагаються звести нанівець реформи останніх років - так само, як і в Грузії, де Мішель побував перед Україною. Солідарність з Україною (та Грузією) означає відреагувати і на це протистояння чіткими словами.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

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