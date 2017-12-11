Стрімкий злет біткоїна триває: курс перевищив позначку в 30 тисяч доларів

Ціна найпопулярнішої в світі криптовалюти біткоїн у суботу, 2 січня, перевищила позначку 30 тисяч доларів США. Вона закріпилася на рівні 31 502,77 долара, повідомляє новинне агентство Bloomberg з посиланням на дані кількох торговельних майданчиків. Таким чином, вартість біткоїна уперше за свою історію перевищила позначку в 30 тисяч доларів США, йдеться в повідомленні.

Ще 16 грудня повідомлялося про новий рекорд вартості цієї цифровалюти - 20 тисяч доларів, а вже 26 грудня - більше 25 тисяч "зелених".

Карколомний злет за 11 років

Після своєї появи в лютому 2009 року біткоїн пережив стрімкий злет курсу, адже спочатку ця цифровалюта коштувала всього кілька центів. У перші роки свого існування ці віртуальні гроші практично не привертали до себе уваги громадськості. Лише 2013 року курс біткоїна уперше подолав позначку в 1000 доларів.

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На початку 2020 року вартість цієї криптовалюти становила близько восьми тисяч доларів. У березні, під час першої хвилі пандемії коронавірусної хвороби, вона опустилася до позначки менше чотирьох тисяч доларів, але одразу ж почав знову повільно зростати. Стрімке зростання курсу біткоїна намітилося восени після того, як у жовтні платіжна система Paypal оголосила, що з 2021 року надасть своїм клієнтам можливість розраховуватися на ній цими цифровими грошима, в тому числі й біткоїнами. Перший цьогорічний рекорд вартості біткоїна було зафіксовано 30 листопада, коли ця криптовалюта коштувала 19 808 доларів.

Натепер на біткоїн припадає понад 70 відсотків ринку криптовалют.

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