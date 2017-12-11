 Вартість Bitcoin встановила рекорд - 19,8 тисячі доларів США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2020

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Новини

Вартість Bitcoin встановила рекорд - 19,8 тисячі доларів США

Вартість криптовалюти Bitcoin сягнула рекордних 19 808 доларів США. Останніми тижнями курс цієї криптовалюти стрімко зростав.

Bitcoin

Вартість криптовалюти Bitcoin на люксембурзькій торговельній платформі Bitstamp у понеділок, 30 листопада, сягнула 19 808 доларів, повідомляє агентство dpa. Це - рекордний показник за усю історію існування Bitcoin. Попередній рекорд вартості біткоіна було зафіксовано на цій же платформі наприкінці 2017 року, коли криптовалюта коштувала 19 666 доларів.

Ще на початку жовтня курс Bitcoin почав різко зростати. Серед іншого це пояснюють зацікавленням інституційних інвесторів, а також планами платіжної служби Paypal використовувати біткоіни як засіб розрахунку. Спостерігачі, однак, застерігають щодо пов'язаних із криптовалютою ризиків, які й виявляються в різкому коливанні її курсу.

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Нагадаємо, що цього року курс біткоіна зріс майже втричі, а з початку вересня - на 97 відсотків. Bitcoin дорожчає на тлі загального оптимізму на світових ринках, пише Dow Jones. В умовах масштабних вливань центробанків та очікування, що пандемію коронавірусу буде взято під контроль завдяки появі вакцин, інвестори готові вкладати кошти в найбільш ризиковані активи, включно з біткоіном.

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