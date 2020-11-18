 Bitcoin уперше за три роки коштує понад 18 тисяч доларів США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

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Новини

Bitcoin уперше за три роки коштує понад 18 тисяч доларів США

Уперше з 2017 року вартість криптовалюти Bitcoin перевищила 18 тисяч доларів США, проте її курс залишається украй нестабільним.

Bitcoin (символічне фото)

Bitcoin коштує понад 18 тисяч доларів

Вартість криптовалюти Bitcoin на люксембурзькій торговельній платформі Bitstamp у середу, 18 листопада, становить приблизно 18,5 тисячі доларів, повідомляє агентство dpa. Це - найвищий показник з грудня 2017 року, коли криптовалюта коштувала майже 20 тисяч доларів.

Ще на початку жовтня курс Bitcoin почав різко зростати, відтоді вартість криптовалюти збільшилася на 75 відсотків. Серед іншого це пояснюють зацікавленням інституційних інвесторів, а також планами платіжної служби Paypal використовувати біткоіни як засіб розрахунку.

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Спостерігачі, однак, застерігають щодо пов'язаних із криптовалютою ризиків, які й виявляються в різкому коливанні її курсу. Наприклад, в середу вранці курс біткоіна на кілька хвилин обвалився приблизно на тисячу доларів, проте невдовзі знову пішов угору.

На торговельних платформах відбуваються транзакції щодо порівняно невеликого обсягу біткоінів, тож нечисленні продавці чи покупці можуть значно впливати на курс криптовалюти. Нагадаємо, що в листопаді 2018 року курс біткоіна впав до 4970 доларів США.

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