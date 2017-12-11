 Вартість Bitcoin уперше перевищила 20 тисяч доларів США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2020

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Новини

Вартість Bitcoin уперше перевищила 20 тисяч доларів США

Вартість криптовалюти Bitcoin сягнула рекордних 20 440 доларів США. Останнім часом курс цієї криптовалюти стрімко зростав.

Вартість Bitcoin уперше перевищила 20 тисяч доларів США

Вартість криптовалюти Bitcoin на люксембурзькій торговельній платформі Bitstamp у середу, 16 грудня, сягнула 20 440 доларів, повідомляє агентство dpa. Це - рекордний показник за усю історію існування Bitcoin. Попередній рекорд вартості біткоіна було зафіксовано на цій же платформі 30 листопада, коли криптовалюта коштувала 19 808 доларів.

Ще на початку жовтня курс Bitcoin почав різко зростати. Серед іншого це пояснюють зацікавленням інституційних інвесторів, а також планами платіжної служби Paypal використовувати біткоіни як засіб розрахунку. Спостерігачі, однак, застерігають щодо пов'язаних із криптовалютою ризиків, які й виявляються в різкому коливанні її курсу.

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Нагадаємо, що цього року курс біткоіна зріс майже втричі. Bitcoin дорожчає на тлі загального оптимізму на світових ринках. В умовах масштабних вливань центробанків та очікування, що пандемію коронавірусу буде взято під контроль завдяки появі вакцин, інвестори готові вкладати кошти в найбільш ризиковані активи, включно з біткоіном.

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