 Bloomberg: Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2021

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Новини

Bloomberg: Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі

Чисті активи генерального директора американської компанії Tesla досягли 188,5 мільярда доларів, Ілон Маск очолив рейтинг мільярдерів Bloomberg.

Ілон Маск

Ілон Маск

Засновник SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск став найбагатшою людиною в світі, очоливши рейтинг мільярдерів Bloomberg. Про це агентство повідомило у четвер, 7 січня.

На вечір цього дня статки Маска оцінювалися в 188,5 мільярда доларів (153,6 мільярда євро). Це на 1,5 мільярда доларів (1,2 мільярда євро) перевищує активи глави інтернет-компанії Amazon.com Джеффа Безоса, який з жовтня 2017 року утримував перший рядок у рейтингу з 500 світових багатіїв. Зміна лідера пов'язана у тому числі зі зростанням вартості акцій Tesla 7 січня на 4,8 відсотка. Загалом за 2020 рік вони піднялися в ціні на 743 відсотки.

Крім того, Джефф Безос розлучився з дружиною - Маккензі Скотт, якій був змушений передати майже чверть цінних паперів Amazon.com, а в листопаді минулого року пожертвував близько 680 мільйонів доларів (554 мільйони євро) на благодійність.

Tesla відзвітувала про рекорд по поставкам електромобілів в 2020 році

На початку січня Tesla відзвітувала, що в 2020 році випустила і поставила покупцям рекордну кількість машин - 499550. Американська компанія змогла наростити свій збут на 36 відсотків у порівнянні з 2019 роком і практично виконати план з випуску півмільйона автомобілів. З жовтня до груденя споживачі отримали 180570 електромобілів. Попередній рекордний показник був встановлений в третьому кварталі минулого року - трохи менше 140 тисяч машин.

Влітку 2021 року має почати роботу завод Tesla в Німеччині. Фабрика будується в муніципалітеті Грюнхайде під Берліном. Очікується, що там випускатимуть електромобілі Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен вирости до 500 тисяч одиниць на рік.

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