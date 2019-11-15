 Маск обіцяє, що завод Tesla під Берліном стане найбільшим у світі виробником батарей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2020

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Новини

Маск обіцяє, що завод Tesla під Берліном стане найбільшим у світі виробником батарей

Завод під Берліном стане у компанії Tesla єдиним, де будуть виробляти не лише електромобілі, але і батареї для них.

Ілон Маск на місці будівництва заводу Tesla під Берліном

Ілон Маск на місці будівництва заводу Tesla під Берліном

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск хоче перетворити завод Tesla під Берліном, який зараз будується, у найбільшу у світі фабрику з виробництва акумуляторних батарей для електромобілів.

Про це підприємець заявив у вівторок, 24 листопада, виступаючи через відеозв'язок на Європейській конференції виробників батарей, повідомляє інформагентство dpa.

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Завод під Берліном стане єдиним у виробника, де будуть виготовлятися не лише електромобілі, але і батареї для них. Планується, що з конвеєра у Ґрюнгайде щорічно сходитимуть близько 500 тисяч електромобілів Tesla Model 3 і Tesla Model Y.

На даний час компанія Tesla виробляє батареї для своїх електромобілів лише у штаті Невада, а електромобілі - переважно в Каліфорнії. У 2019 році завод з виробництва машин з електродвигуном був також відкритий в Китаї.

Які електромобілі Tesla готується виводити на ринок

Найближчим часом Tesla збирається налагодити серійний випуск тягачів з електроприводом, а також пікапів Cybertruck. Крім того, за словами Маска, компанія готується до виведення на ринок декількох моделей, розроблених спеціально для продажу в Європі. Коли саме почнуться виробництво і продаж цих машин, Маск, утім, не уточнив.

"Можливо, в Європі мало б сенс зробити, я вважаю, компактний автомобіль, хетчбек або щось таке", - сказав Маск. Він пояснив це різницею у смаках між європейцями і американцями, повідомляє агентство новин Reuters.

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За словами Маска, у США, як правило, полюбляють більші автомобілі, а в Європі, зазвичай, менші.

Маск також розповів, що зіткнувся з проблемами з паркуванням свого п'ятиметрового автомобіля Tesla Model X в Берліні. "Я їздив на Model X Берліном, і у нас було чимало проблем з пошуком достатнього місця для паркування", - сказав він.

У вересні підприємець пообіцяв упродовж найближчих трьох років вивести на ринок акумуляторні батареї за ціною, в два рази нижчою від сьогоднішньої. Крім цього, він розповів про плани Tesla з випуску електромобіля вартістю 25 тисяч доларів.

Маск обійшов Гейтса у списку мільярдерів

Згідно з рейтингом мільярдерів агентства Bloomberg, оприлюдненим 23 листопада, Ілон Маск обійшов у ньому засновника Microsoft Білла Гейтса. За даними Bloomberg, Маск став другою найбагатшою людиною у світі після власника Amazon Джеффа Безоса.

До збільшення статків Маска призвело зростання курсу акцій Tesla. Його статки оцінюють у 127,9 мільярда доларів США.

Статки Білла Гейтса Bloomberg оцінює у 127,7 мільярда доларів. Лідер списку мільярдерів Джефф Безос володіє статками у 182 мільярда доларів США.

Ілон Маск, як і Безос, - акціонер очолюваної ним компанії, тому виграє від зростання її акцій на біржі. Ціна акцій Tesla за останній рік зросла на 675 відсотків.

Біржова вартість Tesla 24 листопада перевищила 500 мільярдів доларів США. Капіталізація Tesla є найвищою серед світових автовиробників попри відносно низькі виробничі показники і скромний прибуток.

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