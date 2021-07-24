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Інтернет-гігант Amazon став більш активно боротися з маніпуляціями продавців на своєму майданчику за допомогою проплачених вигаданих відгуків про товари.
Мільярдер і засновник найбільшого онлайн-магазину Amazon Джефф Безос побував у космосі. Багатій провів близько 10 хвилин на висоті понад 100 км над Землею. Дивіться, як це було!
Мультимільярдер Джефф Безос і його однодумці полетіли в космос на кораблі New Shepard приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.
Проєкт створення хмарної системи від ІТ-велетня Microsoft більше не відповідає потребам міністерства оборони США, наголосили в Пентагоні.
130 країн світу домовилися про мінімальний податок для великих міжнародних компаній. Він становитиме щонайменше 15 відсотків. Це має покласти край податковому змаганню між державами.
Засновник Amazon Джефф Безос запросив 82-річну пілотесу Воллі Фанк полетіти в космос на кораблі його компанії Blue Origin. Фанк має стати найстаршою людиною у космосі в історії.
Анонімний учасник аукціону заплатив 28 мільйонів доларів за декілька хвилин польоту в космос із засновником Amazon Джеффом Безосом.
У Німеччині можна придбати ювелірну прикрасу у вигляді карти України, але без Криму. Виробник пояснює помилку технічними, а не політичними причинами. Концерн OTTO вже вилучив цей товар зі свого сайту.
Мультимільярдер Джефф Безос полетить у космос на кораблі New Shepard власної аерокосмічної компанії Blue Origin. Політ має відбутися 20 липня.
Європейський суд став на бік американського інтернет-велетня Amazon в справі про оподаткування його у Люксембурзі. Компанії не потрібно доплачувати 250 мільйонів євро податків, вирішили судді.
Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?
Чисті активи генерального директора американської компанії Tesla досягли 188,5 мільярда доларів, Ілон Маск очолив рейтинг мільярдерів Bloomberg.
За порушення нових правил технологічних гігантів на кшталт Apple, Facebook, Amazon або Google у ЄС можуть оштрафувати на суми до 10 відсотків від річного обороту.
Ілон Маск заробив за день 7,2 мільярда доларів США і став другим у списку найбагатших людей у світі - після власника Amazon Джеффа Безоса.
У Європейській Комісії американську компанію Amazon звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства. Компанії загрожує багатомільярдний штраф.
Вперше в історії американська компанія досягла біржової вартості більше двох трильйонів доларів. Це вдалося зробити техкорпорації Apple.
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