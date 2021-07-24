Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео)

Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?