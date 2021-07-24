Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Amazon

Amazon видалив 200 мільйонів фейкових оглядів товарів

Amazon видалив 200 мільйонів фейкових оглядів товарів 24.07.2021

Інтернет-гігант Amazon став більш активно боротися з маніпуляціями продавців на своєму майданчику за допомогою проплачених вигаданих відгуків про товари.

Космічний туризм: засновник Amazon Джефф Безос побував у космосі (20.07.2021) 20.07.2021

Мільярдер і засновник найбільшого онлайн-магазину Amazon Джефф Безос побував у космосі. Багатій провів близько 10 хвилин на висоті понад 100 км над Землею. Дивіться, як це було!
Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос

Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос 20.07.2021

Мультимільярдер Джефф Безос і його однодумці полетіли в космос на кораблі New Shepard приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.
Пентагон розірвав 10-мільярдний контракт з Microsoft

Пентагон розірвав 10-мільярдний контракт з Microsoft 06.07.2021

Проєкт створення хмарної системи від ІТ-велетня Microsoft більше не відповідає потребам міністерства оборони США, наголосили в Пентагоні.

Прорив десятиліття: 130 країн домовилися про податок для великих корпорацій

Прорив десятиліття: 130 країн домовилися про податок для великих корпорацій 01.07.2021

130 країн світу домовилися про мінімальний податок для великих міжнародних компаній. Він становитиме щонайменше 15 відсотків. Це має покласти край податковому змаганню між державами.
Разом із Джеффом Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса

Разом із Джеффом Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса 01.07.2021

Засновник Amazon Джефф Безос запросив 82-річну пілотесу Воллі Фанк полетіти в космос на кораблі його компанії Blue Origin. Фанк має стати найстаршою людиною у космосі в історії.
За політ у космос з Джеффом Безосом заплатили 28 мільйонів доларів

За політ у космос з Джеффом Безосом заплатили 28 мільйонів доларів 13.06.2021

Анонімний учасник аукціону заплатив 28 мільйонів доларів за декілька хвилин польоту в космос із засновником Amazon Джеффом Безосом.
Підвісна карта України без Криму - скандальна прикраса виробництва Німеччини

Підвісна карта України без Криму - скандальна прикраса виробництва Німеччини 11.06.2021

У Німеччині можна придбати ювелірну прикрасу у вигляді карти України, але без Криму. Виробник пояснює помилку технічними, а не політичними причинами. Концерн OTTO вже вилучив цей товар зі свого сайту.
Засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос

Засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос 07.06.2021

Мультимільярдер Джефф Безос полетить у космос на кораблі New Shepard власної аерокосмічної компанії Blue Origin. Політ має відбутися 20 липня.

Amazon переміг у 250-мільйонному позові проти Єврокомісії

Amazon переміг у 250-мільйонному позові проти Єврокомісії 12.05.2021

Європейський суд став на бік американського інтернет-велетня Amazon в справі про оподаткування його у Люксембурзі. Компанії не потрібно доплачувати 250 мільйонів євро податків, вирішили судді.
Який бізнес в Україні піднявся на пандемії і чому (відео)

Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео) 14.01.2021

Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?

Bloomberg: Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі

Bloomberg: Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі 07.01.2021

Чисті активи генерального директора американської компанії Tesla досягли 188,5 мільярда доларів, Ілон Маск очолив рейтинг мільярдерів Bloomberg.
ЄС представив нові жорсткі правила для технологічних гігантів

ЄС представив нові жорсткі правила для технологічних гігантів 15.12.2020

За порушення нових правил технологічних гігантів на кшталт Apple, Facebook, Amazon або Google у ЄС можуть оштрафувати на суми до 10 відсотків від річного обороту.
Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів

Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів 24.11.2020

Ілон Маск заробив за день 7,2 мільярда доларів США і став другим у списку найбагатших людей у світі - після власника Amazon Джеффа Безоса.
Європейський Союз закинув Amazon спотворення конкуренції

Європейський Союз закинув Amazon спотворення конкуренції 10.11.2020

У Європейській Комісії американську компанію Amazon звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства. Компанії загрожує багатомільярдний штраф.
Ринкова вартість корпорації Apple перевищила двотрильйонну позначку

Ринкова вартість корпорації Apple перевищила двотрильйонну позначку 19.08.2020

Вперше в історії американська компанія досягла біржової вартості більше двох трильйонів доларів. Це вдалося зробити техкорпорації Apple.
Інші статті