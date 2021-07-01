 Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

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Новини

Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос

Мультимільярдер Джефф Безос і його однодумці полетіли в космос на кораблі New Shepard приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.

Джефф Безос у космічній капсулі Blue Origin (фото з архіву)

Джефф Безос у космічній капсулі Blue Origin (фото з архіву)

Найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джефф Безос у вівторок, 20 липня, здійснив політ у космос. Політ організувала приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, яку заснував Безос. Це перший тестовий політ із пасажирами, який здійснила Blue Origin. Пасажирська капсула цілковито автоматично керована, тому всередині перебували тільки пасажири, пише інформагенція AP. Політ транслювали у прямому ефірі на сайті компанії Blue Origin.

Космоліт стартував на заході штату Техас. Політ тривав менше десяти хвилин. Багаторазовий космічний корабель New Shepard піднявся на висоту близько 106 кілометрів.

На борту космічного судна перебували четверо пасажирів. Окрім Безоса, там був його брат Марк Безос, почесна гостя - 82-річна пілотеса Воллі Фанк - і 18-річний студент із Нідерландів Олівер Демен.

82-річна Фанк - найстарша космічна туристка в історії. Це перша жінка, яка обіймала у США посаду експертки з питань авіабезпеки в Національній раді з питань транспортної безпеки (NTSB) та посаду інспекторки в Федеральній адміністрації з авіації (FAA). У 1960-х роках Фанк брала участь у приватній програмі "Жінки в космосі", яка тренувала 13-х охочих стати астронавтками NASA. Щоправда, учасниці програми так і не полетіли тоді в космос.

Раніше Безос розповідав, що мріяв полетіти в космос із п'яти років.

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Мільярдер Бренсон відкрив еру комерційного космічного туризму

Раніше британський бізнесмен і мільярдер Річард Бренсон відкрив еру комерційних туристичних польотів у космос, здійснивши з однодумцями 11 липня політ на космольоті VSS Unity. Космічний корабель розробила його компанія Virgin Galactic.

VSS Unity досяг швидкості, що більш ніж утричі перевищила швидкість звуку, й піднявся на максимальну висоту близько 90 кілометрів. Учасники відчули ефект невагомості. Космоліт успішно виконав кілька маневрів і сів на злітно-посадкову смугу. Це був перший суборбітальний політ, який провела приватна компанія без участі державних відомств.

Бренсон і його компаньйони стали першими космічними туристами, які полетіли на приватному космольоті. Раніше Бренсон заявляв, що перш ніж пропонувати послуги з космічного туризму іншим, полетить сам.

Бренсон і Безос - конкуренти у сфері приватного космічного туризму. З 2022 року Virgin Galactic і Blue Origin зможуть на регулярній основі пропонувати польоти в космос заможним людям.

DW.COM

За політ у космос з Джеффом Безосом заплатили 28 мільйонів доларів

Анонімний учасник аукціону заплатив 28 мільйонів доларів за декілька хвилин польоту в космос із засновником Amazon Джеффом Безосом.  

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HANDOUT - Diese undatierte Illustration, die von Blue Origin zur Verfügung gestellt wurde, zeigt die Kapsel, mit der die Firma Touristen ins All bringen will. Ein Sitzplatz für den ersten bemannten Weltraumflug einer neuen Raumkapsel der Firma Blue Origin ist für 28 Millionen US-Dollar versteigert worden. Der Flug mit der Rakete «New Shepard» soll am 20. Juli stattfinden. +++ dpa-Bildfunk +++

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Засновник Amazon Джефф Безос запросив 82-річну пілотесу Воллі Фанк полетіти в космос на кораблі його компанії Blue Origin. Фанк має стати найстаршою людиною у космосі в історії.

2.04.2016 The New Shepard rocket booster lands in this handout photo provided by Blue Origin, in West Texas April 2, 2016. Jeff Bezos' space transportation company Blue Origin successfully launched and landed for the third time a suborbital rocket capable of whisking six passengers off their home planet, taking another step on the company's quest to develop reusable boosters, the company said on Saturday. REUTERS/Blue Origin/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS TPX IMAGES OF THE DAY Copyright: Reuters/Blue Origin

Засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос 07.06.2021

Мультимільярдер Джефф Безос полетить у космос на кораблі New Shepard власної аерокосмічної компанії Blue Origin. Політ має відбутися 20 липня.

12.11.2019, Der britische Geschäftsmann Sir Richard Branson bei der Vorstellung einer Partnerschaft zwischen Virgin Australia und der Branson Kreuzfahrtlinie Virgin Voyages. er britische Milliardär Richard Branson will mithilfe seiner Raumfahrtfirma Virgin Galactic am 11. Juli ins Weltall fliegen. (zu dpa: Wettlauf der Milliardäre: Branson will noch vor Bezos ins Weltall) +++ dpa-Bildfunk +++

Британський мільярдер Річард Бренсон готується полетіти в космос 11.07.2021

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