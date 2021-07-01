Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос

Найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джефф Безос у вівторок, 20 липня, здійснив політ у космос. Політ організувала приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, яку заснував Безос. Це перший тестовий політ із пасажирами, який здійснила Blue Origin. Пасажирська капсула цілковито автоматично керована, тому всередині перебували тільки пасажири, пише інформагенція AP. Політ транслювали у прямому ефірі на сайті компанії Blue Origin.

Космоліт стартував на заході штату Техас. Політ тривав менше десяти хвилин. Багаторазовий космічний корабель New Shepard піднявся на висоту близько 106 кілометрів.

На борту космічного судна перебували четверо пасажирів. Окрім Безоса, там був його брат Марк Безос, почесна гостя - 82-річна пілотеса Воллі Фанк - і 18-річний студент із Нідерландів Олівер Демен.

82-річна Фанк - найстарша космічна туристка в історії. Це перша жінка, яка обіймала у США посаду експертки з питань авіабезпеки в Національній раді з питань транспортної безпеки (NTSB) та посаду інспекторки в Федеральній адміністрації з авіації (FAA). У 1960-х роках Фанк брала участь у приватній програмі "Жінки в космосі", яка тренувала 13-х охочих стати астронавтками NASA. Щоправда, учасниці програми так і не полетіли тоді в космос.

Раніше Безос розповідав, що мріяв полетіти в космос із п'яти років.

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Мільярдер Бренсон відкрив еру комерційного космічного туризму

Раніше британський бізнесмен і мільярдер Річард Бренсон відкрив еру комерційних туристичних польотів у космос, здійснивши з однодумцями 11 липня політ на космольоті VSS Unity. Космічний корабель розробила його компанія Virgin Galactic.

VSS Unity досяг швидкості, що більш ніж утричі перевищила швидкість звуку, й піднявся на максимальну висоту близько 90 кілометрів. Учасники відчули ефект невагомості. Космоліт успішно виконав кілька маневрів і сів на злітно-посадкову смугу. Це був перший суборбітальний політ, який провела приватна компанія без участі державних відомств.

Бренсон і його компаньйони стали першими космічними туристами, які полетіли на приватному космольоті. Раніше Бренсон заявляв, що перш ніж пропонувати послуги з космічного туризму іншим, полетить сам.

Бренсон і Безос - конкуренти у сфері приватного космічного туризму. З 2022 року Virgin Galactic і Blue Origin зможуть на регулярній основі пропонувати польоти в космос заможним людям.