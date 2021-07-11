Мільярдер Бренсон відкрив еру комерційного космічного туризму

Британський бізнесмен і мільярдер Річард Бренсон відкрив еру комерційних туристичних польотів у космос, здійснивши в неділю, 11 липня, політ у космос на космольоті VSS Unity, розробленому його компанією Virgin Galactic.

Після злету з аеродрому в пустелі в штаті Нью-Мексико розгінний літак разом з космольотом VSS Unity спочатку набрав висоту близько 15 кілометрів, а потім VSS Unity від'єднався від літака, після чого проводив подальший політ самотужки, досягши швидкості, що більш ніж утричі перевищила швидкість звуку. Космоліт VSS Unity з екіпажем, одним з членів якого був Бренсон, досяг максимальної висоти близько 90 кілометрів, де учасники польоту деякий час відчували ефект невагомості.

Згодом космоліт успішно провів кілька маневрів та сів на злітно-посадкову смугу. Цей політ став перший суборбітальним польотом, проведеним приватною компанією без жодної участі державних відомств. Крім того, Бренсон та його компаньйони стали першими космічними туристами, що полетіли на приватному космольоті. Компанія Virgin Galactic вела пряму трансляцію польоту.

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Раніше Бренсон заявляв, що перш ніж пропонувати послуги з космічного туризму іншим, він планує полетіти сам. Так само бізнесмен запевняв, що нічого не боїться, визнавши, що політ у космос - його "мрія дитинства".

Раніше за Безоса

18 липня Бренсону виповниться 71 років, тож він планував зробити собі подарунок до дня народження, взявши участь у польоті. Однак, крім цього фактора є ще конкуренція з одним з найбагатших людей світу - засновником компаній Amazon і Blue Origin Джеффа Безоса. Безос планує летіти у космос 20 липня на розробленому для суборбітальних польотів космічному кораблі його компанії Blue Origin. Безос запевняє, що його корабель летітиме на висоті 100 км.

Розгінний літак разом з космольотом VSS Unity

Якщо й цей політ виявиться успішним, то вже з наступного року Virgin Galactic і Blue Origin зможуть на регулярній основі пропонувати польоти в космос грошовитим туристам.

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