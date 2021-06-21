Робота мрії - астронавт: хто полетить на МКС у 2022 році?

Майже 22 600 заявок (із них - 3700 з Німеччини) із проханням про зарахування до команди астронавтів надійшло в Європейське космічне агентство (ESA) за період з 31 березня, коли там було відкрито набір для нової програми підготовки астронавтів для польотів на МКС.

У нинішньому році зацікавлених у тому, щоб полетіти в космос, виявилося значно більше, ніж під час попереднього набору потенційних співробітників ESA у 2008 році. Тоді в конкурсі взяли участь близько 8400 осіб. І, як заявив у середу, 23 червня, в Парижі генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher), через велику кількість охочих потрапити до загону астронавтів конкуренція цього разу є особливо жорсткою.

Вимоги до претендентів

Спочатку прийом заявок планували закінчити 28 травня, однак пізніше ці терміни були продовжені до 18 червня. Відбір кандидатів складається з шести етапів і триватиме 18 місяців. Команду астронавтів сформують наприкінці 2022 року. В ESA потребують від чотирьох до шести астронавтів на постійній основі і максимум 20 співробітників для "резерву".

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Частка жінок серед кандидатів зросла майже до 24 відсотків. Минулого разу вона становила лише близько 15 відсотків. Найбільше заявок - 7100 - подано із Франції. В Австрії охочих побачити Землю з космосу виявилося майже 460, у Швейцарії - 670. Вперше в ESA відкрита вакансія астронавта з обмеженими можливостями здоров'я. На неї претендують понад 200 осіб.

Які вимоги висуваються до кандидатів? Вони повинні мати щонайменше ступінь магістра у сфері природничих наук, інженерії, математики або комп'ютерних наук. Вік - до 50 років. Також існують певні вимоги, що стосуються зросту й ваги претендента.

Нині найвідомішими астронавтами з Німеччини є Александер Ґерст (Alexander Gerst), якого часто називають Астро-Алекс (Astro-Alex), і Маттіас Мауер (Matthias Mauer). Вони входять до складу команди ESA. З усіх німецьких астронавтів найдовше в космосі перебував Александер Ґерст. Його остання космічна експедиція тривала з 6 червня по 20 грудня 2018 року.

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Першим і єдиним астронавтом незалежної України є Леонід Каденюк, який у 1997 році здійснив космічний політ на американському космічному кораблі "Колумбія" в рамках місії STS-87.