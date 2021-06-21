Робота мрії - астронавт: хто полетить на МКС у 2022 році?
Чергова кампанія Європейського космічного агентства з набору кандидатів до загону астронавтів завершена. У конкурсі вперше беруть участь і люди з обмеженими можливостями здоров'я.
Александер Ґерст
Майже 22 600 заявок (із них - 3700 з Німеччини) із проханням про зарахування до команди астронавтів надійшло в Європейське космічне агентство (ESA) за період з 31 березня, коли там було відкрито набір для нової програми підготовки астронавтів для польотів на МКС.
У нинішньому році зацікавлених у тому, щоб полетіти в космос, виявилося значно більше, ніж під час попереднього набору потенційних співробітників ESA у 2008 році. Тоді в конкурсі взяли участь близько 8400 осіб. І, як заявив у середу, 23 червня, в Парижі генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher), через велику кількість охочих потрапити до загону астронавтів конкуренція цього разу є особливо жорсткою.
Вимоги до претендентів
Спочатку прийом заявок планували закінчити 28 травня, однак пізніше ці терміни були продовжені до 18 червня. Відбір кандидатів складається з шести етапів і триватиме 18 місяців. Команду астронавтів сформують наприкінці 2022 року. В ESA потребують від чотирьох до шести астронавтів на постійній основі і максимум 20 співробітників для "резерву".
Частка жінок серед кандидатів зросла майже до 24 відсотків. Минулого разу вона становила лише близько 15 відсотків. Найбільше заявок - 7100 - подано із Франції. В Австрії охочих побачити Землю з космосу виявилося майже 460, у Швейцарії - 670. Вперше в ESA відкрита вакансія астронавта з обмеженими можливостями здоров'я. На неї претендують понад 200 осіб.
Які вимоги висуваються до кандидатів? Вони повинні мати щонайменше ступінь магістра у сфері природничих наук, інженерії, математики або комп'ютерних наук. Вік - до 50 років. Також існують певні вимоги, що стосуються зросту й ваги претендента.
Нині найвідомішими астронавтами з Німеччини є Александер Ґерст (Alexander Gerst), якого часто називають Астро-Алекс (Astro-Alex), і Маттіас Мауер (Matthias Mauer). Вони входять до складу команди ESA. З усіх німецьких астронавтів найдовше в космосі перебував Александер Ґерст. Його остання космічна експедиція тривала з 6 червня по 20 грудня 2018 року.
Першим і єдиним астронавтом незалежної України є Леонід Каденюк, який у 1997 році здійснив космічний політ на американському космічному кораблі "Колумбія" в рамках місії STS-87.
Загадкові спалахи на небі - гості з Космосу чи звичайна гелієва куля?
Часто банальна подія за незвичним явищем
Люди часто стверджують, що бачили в небі НЛО. У ЗМІ знову і знову з'являються повідомлення про дивні летючі об'єкти в небі. Та насправді цими начебто позаземними космічними кораблями часто виявляються ракети, безпілотники або, наприклад, гелієві кулі.
Загадкові спалахи на небі - гості з Космосу чи звичайна гелієва куля?
Аварійна посадка зі швидкістю 300 кілометрів на годину
За повідомленнями американських ЗМІ, у 2004 році в штаті Юта в пустелі приземлився НЛО. Але це був не космічний корабель, а рештки космічного апарата Genesis. NASA запустило цю капсулу в космос для вивчення сонця. Насправді планувалося її м'яке приземлення. Натомість Genesis упав на Землю зі швидкістю 300 кілометрів на годину. Парашут не відкривався.
Загадкові спалахи на небі - гості з Космосу чи звичайна гелієва куля?
Комета викликала сум'яття
У жовтні 2017 року в Сонячній системі раптово з'явився дивний об'єкт: Оумуамуа. Цю назву астероїд отримав через те, що його вперше відкрили на Гаваях. І гавайською це слово означає "посол". Однак зараз експерти дотримуються думки, що це швидше комета, ніж астероїд.
Загадкові спалахи на небі - гості з Космосу чи звичайна гелієва куля?
Таємничий летючий об'єкт на радарі
У грудні 2017 року Пентагон здивував новиною про те, що американські військові роками досліджували НЛО. Після цієї заяви колишній пілот-винищувач Девід Фревор наважився розповісти про свої спостереження. За його словами, в 2004 році він бачив НЛО під час повітряних навчань над узбережжям Каліфорнії. "Це було щось не з цієї Землі", - так він описав те, що з'явилося на радарі його літака.
Загадкові спалахи на небі - гості з Космосу чи звичайна гелієва куля?
НЛО, що його бачили в Шотландії
Палаючий об'єкт промчав у небі над шотландським містом Кіппен у вересні 2018 року. Користувачі інтернету сперечаються щодо того, що ж насправді згоріло в шотландському небі. Дехто наполягає, що це був космічний корабель. Інші говорять про парашутиста, який запалив піротехніку, або про безпілотник.
Загадкові спалахи на небі - гості з Космосу чи звичайна гелієва куля?
Зірка, яку всі вважають НЛО
"О, на небі НЛО!" Ні, це не космічний корабель з інопланетянами на борту, а Капелла. Так називається шоста за яскравістю зірка на небі. Не дивно, що головна зоря сузір'я Візничого змушує людей хапатися за телефон та повідомляти про НЛО.
Загадкові спалахи на небі - гості з Космосу чи звичайна гелієва куля?
Гелієва повітряна куля, яку вважають НЛО
Один із жителів містечка Нойаубінг, що поблизу Мюнхена, також повірив, що бачив НЛО. "Він круглий, нагадує пончик і летить проти вітру", - змалював побачене чоловік. Втім, це були зовсім не прибульці, які захотіли відвідати Баварію. Летючим об'єктом була повітряна куля, заповнена гелієм, яка своєю формою нагадувала цифру нуль.