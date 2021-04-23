Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX успішно пристикувався до МКС

Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 американської компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту, який напередодні було виведено на орбіту Землі, у суботу, 24 квітня, успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС), повідомили у Національному управлінні США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA).

Стикування відбулося в автоматичному режимі. Crew Dragon-2 пристикувався до модуля Harmony американського сегмента МКС менше ніж за добу після старту корабля з мису Канаверал.

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Екіпаж Crew Dragon-2 залишатиметься на МКС до жовтня

До екіпажу корабля належать двоє астронавтів NASA - Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке та представник Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Старт ракети-носія Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon-2 з мису Канаверал

Таким чином, протягом чотирьох днів на МКС одночасно перебуватимуть 11 осіб. Також вперше до станції буде пристиковано одразу два кораблі Crew Dragon. За чотири дні, 28 квітня, корабель Crew Dragon-1 з чотирма астронавтами, які прибули на МКС у листопаді 2020 року, повернеться на Землю.

Після цього на борту станції залишаться семеро осіб. Разом із екіпажем Crew Dragon-2 там перебуватимуть троє астронавтів, які прибули на МКС у квітні на кораблі "Союз МС-18". Команда Crew Dragon-2 залишить станцію не раніше 31 жовтня. При цьому у NASA та SpaceX вже готують політ до МКС корабля Crew Dragon-3, запланований на 23 жовтня.

Черговий успіх SpaceX у співпраці з NASA

Запуск корабля було здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9, також створеного SpaceX, власником якої є підприємець Ілон Маск. Слід зазначити, що через дев'ять хвилин після запуску перший ступінь Falcon 9 приземлився на платформі Of Course I Still Love You у Атлантиці у 542 кілометрах від космодрому. Про це пресслужба SpaceX повідомила у Twitter компанії.

Запуск Crew Dragon-2 здійснено в рамках комерційної пілотованої програми NASA і контракту зі SpaceX. За оцінкою NASA, вартість кожного місця астронавта у кораблі становить близько 58 мільйонів доларів США.

Багаторазова капсула корабля здійснює вже другий політ до МКС. Перший раз її використовували під час випробувального пілотованого польоту Crew Dragon до станції навесні минулого року. Багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9 також використовують вдруге. Вперше за його допомогою у листопаді минулого року стартував корабель Crew Dragon-1.